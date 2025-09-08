Perspėja gyventojus: jokiu būdu nejuokaukite su tarnybomis – galite sulaukti iki 2000 eurų baudos

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 21 val. 05 min. Bendrasis pagalbos centras gavo vyriškio skambutį, kuriuo jis pranešė, kad po dešimties minučių šoks nuo pėsčiųjų tilto Didžiosios Rinkos aikštėje.
Patikrino visus tiltus
Prie tilto tuoj pat suskubo ten budėjusios specialiųjų tarnybų pajėgos.
Tuo metu ant tilto buvo pilna žmonių. Apžiūrėjus tiltą, nei ant šio, nei ant aplinkinių tiltų žmogaus, ketinančio šokti, nepastebėta. Greitosios pagalbos medikai netrukus susisiekė su pačiu pranešėju – šis nurodė tiesiog vaikštantis mieste.
Pranešimas pripažintas nepagrįstu.
Trikdyti specialiųjų tarnybų darbo nevalia
Specialiosios tarnybos primena, kad tokie skambučiai ne tik trikdo jų darbą, bet ir gali brangiai kainuoti.
Už bendrojo pagalbos centro darbo trukdymą žinant, kad pagalba nereikalinga, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 493 str. gresia įspėjimas arba bauda nuo 90 iki 200 eurų;
už priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimą žinant, kad pagalba nereikalinga, gresia bauda nuo 200 iki 2 000 eurų;
už melagingą specialiųjų tarnybų iškvietimą gresia bauda nuo 200 iki 2 000 eurų. Jei skambina vaikas, atsakomybė tenka jo tėvams.
