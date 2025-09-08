Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Perspėja gyventojus: jokiu būdu nejuokaukite su tarnybomis – galite sulaukti iki 2000 eurų baudos

2025-09-08 10:16 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-09-08 10:16

Penktadienio vakarą, kai Kėdainiuose šurmuliavo miesto šventė, vienas vyriškis sumanė nušokti nuo pėsčiųjų tilto senamiestyje. Apie tai jis pranešė pats paskambinęs Bendrajam pagalbos centrui.

Policija (nuotr. 123rf.com)

Penktadienio vakarą, kai Kėdainiuose šurmuliavo miesto šventė, vienas vyriškis sumanė nušokti nuo pėsčiųjų tilto senamiestyje. Apie tai jis pranešė pats paskambinęs Bendrajam pagalbos centrui.

REKLAMA
1

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, 21 val. 05 min. Bendrasis pagalbos centras gavo vyriškio skambutį, kuriuo jis pranešė, kad po dešimties minučių šoks nuo pėsčiųjų tilto Didžiosios Rinkos aikštėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patikrino visus tiltus

Prie tilto tuoj pat suskubo ten budėjusios specialiųjų tarnybų pajėgos.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu ant tilto buvo pilna žmonių. Apžiūrėjus tiltą, nei ant šio, nei ant aplinkinių tiltų žmogaus, ketinančio šokti, nepastebėta. Greitosios pagalbos medikai netrukus susisiekė su pačiu pranešėju – šis nurodė tiesiog vaikštantis mieste.

REKLAMA

Pranešimas pripažintas nepagrįstu.

Trikdyti specialiųjų tarnybų darbo nevalia

Specialiosios tarnybos primena, kad tokie skambučiai ne tik trikdo jų darbą, bet ir gali brangiai kainuoti.

Už bendrojo pagalbos centro darbo trukdymą žinant, kad pagalba nereikalinga, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 493 str. gresia įspėjimas arba bauda nuo 90 iki 200 eurų;

REKLAMA
REKLAMA

už priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimą žinant, kad pagalba nereikalinga, gresia bauda nuo 200 iki 2 000 eurų;

už melagingą specialiųjų tarnybų iškvietimą gresia bauda nuo 200 iki 2 000 eurų. Jei skambina vaikas, atsakomybė tenka jo tėvams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų