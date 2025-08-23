Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Atšokus netradicines vestuves Mantas Stonkus su žmona Gelmine paviešino jaukų kadrą

2025-08-23 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 16:15

Rugpjūčio 22 dieną praūžė Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvių ceremonija, vykusi Vilniaus. Pora šventę atšventė sostinės senamiestyje esančiame teatre „Lėlė“. Pora pasidalino pirmuoju kadru šią popietę.

Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė (Nuotr. BNS foto/Lukas Balandis)
53

Rugpjūčio 22 dieną praūžė Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvių ceremonija, vykusi Vilniaus. Pora šventę atšventė sostinės senamiestyje esančiame teatre „Lėlė“. Pora pasidalino pirmuoju kadru šią popietę.

REKLAMA
0

Vakar dieną Vilniuje įvyko vienos dižiausių vestuvių šiais metais. Susituokė du žymūs aktoriai, nuomonės formuotojai – Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

Pasidalino nuotrauka

Vakar Mantas Stonkus ir Gelminė Glemžaitė surengė vestuves sostinėje. Svečiai dalinosi šventės akimirkomis, o šiandien pats Mantas Stonkus pasidalino pirmąją savo nuotrauka su žmona.

Nuotraukoje matomos rankos su vestuviniais žiedais, kurie ir turi būti nuotraukos akcentas, o fone matomi mėsainiai iš greitojo maisto restorano bei atidarytas šampanas, o nuotraukoje už objektų matomas užklotas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų