TV3 naujienos > Žmonės

Stonkaus ir Gelminės vestuvėse – Ievos Mackevičienės elegancija: akcentu tapo dizainerio rankinė

2025-08-22 18:26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-22 18:26

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse susirinko būrys garsių Lietuvos žmonių. Svečių gretose buvo ir Rolandas ir Ieva Mackevičiai. Pora atrodė itin elegantiškai, o I. Mackevičienės įvaizdžio akcentu tapo rankinė.

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius (Lukas Balandis/BNS)
53

Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės vestuvėse susirinko būrys garsių Lietuvos žmonių. Svečių gretose buvo ir Rolandas ir Ieva Mackevičiai. Pora atrodė itin elegantiškai, o I. Mackevičienės įvaizdžio akcentu tapo rankinė.

4

Rolandas šventės proga buvo pasipuošęs klasikiniu juodu kostiumu. Kaip aksesuarą jis pasirinko ilgą auksinę grandinėlę su pakabuku. Jo žmona vilkėjo elegantišką juodą suknelę be petnešėlių, o prie jos priderino akį traukiančią rankinę. Ši rankinė – prabangaus prekės ženklo Dior.

Daugiau šventės svečių įvaizdžių galite pamatyti čia:

Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius
(53 nuotr.)
(53 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Visas Lietuvos pramogų pasaulis švenčia Manto Stonkaus ir Gelminės Glemžaitės meilę: išvyskite įvaizdžius

2025-08-22 18:30
kas ta pieva mackevičienė?
Atsakyti
padurniuokim
padurniuokim
2025-08-22 18:47
Kiekvienas savaip eina iš proto. Kad ir nežmoniškai,bile kitoniškai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
