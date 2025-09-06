Radviliškis siekia pritraukti daugiau gydytojų skirdami 25 tūkst. eurų išmoką

Ji bus mokama pasirašius įsipareigojimą dirbti rajono gydymo įstaigoje pilnu etatu ne mažiau kaip trejus metus.
Taip pat nutarta mokėti mėnesines 250 eurų stipendijas slaugos studijas pasirinkusiems studentams, kurie įsipareigotų po mokslų dirbti Radviliškyje.
Nors tarybos posėdžio metu siūlyta šią sumą didinti iki 350 eurų, tokia iniciatyva atmesta.
Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis teigė, kad didesnė vienkartinė išmoka paskatins gydytojus arba pabaigusius studijas pasirinkti jų rajoną.
„Gydytojų trūksta ne tiktai mūsų rajone, trūksta visoj Lietuvoj. Tai čia toks trumpalaikis (BNS – sprendimas), kad išlauktume tą laiką, kol galbūt nacionalinė politika labiau pasisuks veidu į tą problemą, į medikų trūkumą. Turėsim galbūt daugiau galimybių išlaikyti gydytojus, kad jie neišvyktų į užsienį, kad jie pasiliktų Lietuvoj“, – BNS teigė meras.
„Tiesiog yra ta problema, kad gydytojų ant tiek trūksta, kad jie važinėja vos ne kiekvieną dieną į kitą rajoną ir tą norėtųsi truputį pakeisti, kad tiem gydytojam nebereikėtų lakstyt po visą Lietuvą“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie slaugytojų stipendijas, Radviliškio meras tvirtino, jog šiuo metu savivaldybėje ši specialybė yra senstanti, o stipendijomis tikimasi į rajoną pritraukti ir jaunimo.
„Labai didelio trūkumo šiai dienai slaugytojų kaip ir neturime, tačiau didžioji dalis slaugytojų yra garbingo amžiaus, todėl priėmėm tokį sprendimą. Norisi auginti jaunąją kartą, norisi prisitraukti juos į Radviliškį“, – sakė K. Račkauskis.
Radviliškio ligoninės direktorė Aušra Čiūdarienė BNS sakė, kad didesnė vienkartinė išmoka yra viena iš sudedamųjų dalių, sprendžiant gydytojų trūkumą rajone.
„Jeigu, pavyzdžiui, nori iš Vilniaus įsikelti į Radviliškio rajoną arba iš Šiaulių, tai vien buto paskolai pradiniam įnašui neužtekdavo tų pinigų“, – teigė ligoninės direktorė.
„Dabar gali tą padaryti“, – teigė ji.
Vienkartines išmokas žadantiems įsidarbinti konkrečiame regione jau siūlo įvairios Lietuvos savivaldybės.
