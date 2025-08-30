Artėja svarbus pokytis perkantiems receptinius vaistus: „Sutrumpės eilės pas gydytojus“

Tam tikrais atvejais vaistininkai medikamentus galės parduoti be recepto, o jei vaistų trūksta – dalimis arba atskiromis veikliosiomis medžiagomis.
Pokyčiai nuo lapkričio 7 d.
Nuo lapkričio septintos dienos keisis vaistų pardavimo tvarka. Tokiu atveju kai ligoniui dar nepriklausys gauti kompensuojamo vaisto, pavyzdžiui, jis bus pametęs tabletes, vaistininkas galės parduoti kompensuojamą vaistą be naujo recepto.
„Vaistininkai ir patys galės kartais išduoti receptinį vaistą, jei jie matys istorijoje, kad buvo vartojamas ilgai vaistas“, – TV3 Žinioms sakė sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Pagal rudenį įsigaliojančią tvarką pacientai galės iš karto pirkti ne visus išrašytus vaistus, o kad ir dalimis. Pavyzdžiui, jei neturi pakankamai pinigų.
„Kada pacientams išrašydavo ilgesniam laikui, trim mėnesiams, 5- 6 mėnesiams gydytojas vaistus, tai vienu metu juos įsigyti galėdavo susidaryti reikšminga pinigų suma, tai šitas pakeitimas palengvins pacientams įsigijimą“, – teigė „Camelia“ vaistinės vaistininkas Rimvydas Blynas.
Kad ir pusmečiui išrašytus vaistus pacientas galės nusipirkti dalimis ir tada, jei vaistinėje tuo metu nėra reikiamo kiekio.
„Žmogus galės atsiimti dalį vienoje vaistinėje, o kitą dieną toje pačioje vaistinėje arba kitoje vaistinėje, tai reiškia tas receptas bus padalinamas, kas ir vėl patogumas mums, kaip pacientams“, – tikino D. Naumovas.
Šeimos gydytojai įsitikinę, kad tai padės sumažinti eiles pas gydytojus.
„Sutrumpės eilės pas gydytojus, kadangi nereikės perrašinėti papildomų receptų. Būdavo tokia tvarka, kad pacientui negavus vaisto vaistinėje, jeigu neturi tam tikro kiekio, ateidavo pacientas, reikėdavo perrašyti receptą į mažesnį vaistų kiekį“, – spėjo šeimos gydytojas Marius Šilinskis.
O kaip sako pacientai, patekti pas gydytoją, kad perrašytų receptą, nėra paprasta.
„Dvi savaites reikia mažiausiai laukt. Būna mėnesį. Pas šeimos gydytoj jeigu atostogose ir dar ilgiau“, – sakė TV3 Žinių kalbinta pašnekovė, o tam pritarė ir kiti kalbinti žmonės.
Ilgės receptų išdavimo laikas
Kad sutrumpėtų eilės pas gydytojus, nuo lapkričio medikai galės išrašyti pusmetį galiojantį receptą su žyma „esant poreikiui“. Pagal jį žmogus galės nusipirkti vaistų, kai pajaus jau kažkada sirgtos ligos simptomus.
„Jeigu žmogus dažnai serga pūsleline arba migrena ir tada jam bus tokia žyma pažymėta, jam nereikės pakartotinai eiti pas gydytoją, o jis tiesiog vaistinėje galės gauti jam reikiamą gydymą“, – pridėjo sveikatos apsaugos viceministras.
Šeimos gydytojas Marius Šilinskis mano, kad tokia naujovė ne tik sutrumpins eiles, bet ir atgrasys žmones nuo noro kaupti vaistus iš baimės, kad prireikus nebūtų bėdų jų gauti.
„Išrašius receptą ir galimybę pasiimti vaistą pagal reikalą, užtikrinsime, kad vaistinėje vaistų kiekis būtų atitinkamas ir jų nepritrūktų ir turėtų vartot žmonės vaistus racionaliau“, – teigė M. Šilinskis.
Taip pat bus galima receptinių vaistų nusipirkti prieš savaitę iki baigsis jau nupirkti vaistai. Dabar galima pirkti prieš 5 dienas.
Jei nėra išrašyto vaisto, kurio sudėtyje kelios pacientui svarbios veikliosios medžiagos, vaistininkas galės pats pasiūlyti kitus vaistus su tomis veikliosiomis medžiagomis.
„Mes turėsime laisvę išduoti kitus preparatus, taip pat kompensuojamus, išduoti tuos pačius kiekius, tų pačių dozių, bus nedidelis nepatogumas, vietoj vienos tabletės kelias teks vartoti“, – pokytį teigiamai vertina „Camelia“ vaistinės vaistininkas R. Blynas.
Medikų sąjūdžio vadovė tikisi, kad šiai tvarkai pasiteisinus, Sveikatos apsaugos ministerija išdrįs leisti nepratęsinėti recepto – pacientas pagal jį vaistų galėtų pirkti tol, kol gydytojas nepakeis gydymo.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
