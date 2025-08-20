Uždraus priemokas ir neleis registruotis pas konkretų gydytoją? Gyventojai pasakė, ką galvoja

Šiuos duomenis atskleidė naujausias rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės „Spinter research“ tyrimas.
79 proc. gyventojų nepalankiai vertina SAM užmojus panaikinti pacientams galimybę registruotis ne pas konkretų gydytoją (žinant jo vardą, pavardę), paliekant galimybę registruotis tik į gydytojo specialisto kabinetą numatant išimtis, pavyzdžiui, sergant lėtinėmis ligomis. Šią nuomonę dažniau už kitus išreiškė moterys. 16 proc. gyventojų iniciatyvą įvertino palankiai, didžioji jų dalis – vyrai. Dar 5 proc. nuomonės neturėjo.
Nepritaria priemokų panaikinimui
Be to, 74 proc. gyventojų nepritaria SAM planams panaikinti galimybę pacientams savo iniciatyva pasirinkti kitas paslaugas, kurios nėra tiesiogiai priskiriamos sveikatos priežiūros paslaugoms, bet yra reikalingos jų teikimui užtikrinti – pavyzdžiui, vienvietė palata, geresnis maistas ar priežiūra – patiems už tai susimokant.
Šią nuomonę dažniau išreiškė moterys ir aukštesnio išsilavinimo gyventojai. Palankiai vertinančiųjų buvo 20 proc., iš kurių daugiausiai – vyriausio amžiaus ir žemesnio išsilavinimo gyventojai. 6 proc. tyrime dalyvavusiųjų – nuomonės neišreiškė, rašoma pranešime spaudai.
Rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija „Spinter research“ internetinę gyventojų apklausą vykdė šių metų birželio 27 – liepos 4 dienomis. Jos metu buvo apklausti 1028, nuo 18 iki 80 metų amžiaus Lietuvos gyventojai.
Ar draus pas gydytoją registruotis pagal pavardę, dar neaišku
Portalas tv3.lt primena, kad nors šie klausimai dar nuo pavasario palydėti aštrių diskusijų, konkrečių sprendimų dar nėra. Įstatymų projektai, kuriais siekiama panaikinti priemokas gydymo įstaigose, jau yra svarstomi Seime.
Kaip pažymima, norima panaikinti galimybę gydymo įstaigoms piktnaudžiauti imant priemokas už gydymo paslaugas, už kurias jau apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Jei įstatymas būtų priimtas, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų pradžios.
Tuo metu apie galimybę riboti registraciją pas specialistą pagal pavardę daugiau prabilta tik diskusijų formate. Todėl kalbėta apie pilotinį projektą, kurį įgyvendinant būtų ribojama galimybė pasirinkti konkretaus gydytojo pavardę. Pasiteiravus, kada tiksliai ir kokiose įstaigose planuojama išbandyti tokią tvarką, SAM neseniai nurodė, kad dėl to dar yra diskutuojama.
„Šiuo metu ministerijos specialistai aiškinasi, kokios priemonės galėtų prisidėti prie geresnio eilių valdymo gydymo įstaigose. Rudens pradžioje planuojama turėti išvadas ir tuomet nuspręsti ar rekomenduoti gydymo įstaigoms bandomąjį projektą dėl registracijos pas specialistą be konkrečios pavardės“, – liepos pradžioje komentavo ministerija.
Be to, pažymėta, kad ir šiuo metu didelės gydymo įstaigos, turinčios ne vieną tos pačios srities specialistą, registruoja pacientus ne pas konkretų gydytoją.
„Tačiau tai daroma, tik registruojantis pirmą kartą konsultacijai. Tačiau, jei žmogus serga lėtine liga ir dėl jos turi nuolat lankytis pas konkretų specialistą, jis registruojasi būtent pas jį. Tokiu atveju svarbus yra tęstinumas, gydytojas jau pažįsta pacientą, žino jo ligos vystymąsi“, – patikino SAM.
