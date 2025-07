Pacientams bijant permainų – ministerijos atsakas: ar išties ribos teisę rinktis gydytoją ir kada sumažės eilės?

Naujienų portalo tv3.lt skaitytoja Jūratė skundėsi nebesupaisanti, kaip ir kada keisis patekimo pas gydytojus tvarka, mat pasirodo tiek daug naujienų su vis kitokia informacija.

REKLAMA

REKLAMA

„Tai prisimokėti už paslaugas neleis, uždraus pasirinkti gydytoją, o dar ir neaišku kaip rūšiuoti pradės, kad išvis nebebus įmanoma patekti pas gydytojus. Panašu, lyg būtume kokie bandomieji triušiai. Pas gydytoją užsirašiau dar prieš 3 mėnesius ir vis dar laukiu, ar tai yra normalu?“ – piktinosi moteris.

REKLAMA

Užsiregistruoti pas gydytoją – nauja programėlė

Ministerija ramino, kad būdai, kaip užsiregistruoti pas gydytojus nepasikeitė – tą galima padaryti telefonu, atvykus gyvai ir registruojanti internetu, per išankstinės pacientų registracijos informacinę sistemą (IPR IS). Tiesa, prieš kurį laiką atsiradusi naujovė – e.sveikatos mobilioji programėlė, kaip teigiama, užsiregistruoti internetu leidžianti patogiau.

REKLAMA

REKLAMA

Vis tik kokiu būdu besiregistruosi, eilės savaime tai nepadidina ir nesumažina, o dėl gydytojų trūkumo ir netolygaus jų pasiskirstymo laukti žmonėms prireikia ilgai – kitą kartą ne tik mėnesius, bet ir metus, jei atvejis nėra ūmus.

Tiesa, tai visiškai neatitinka numatytų reikalavimų. Įstatymai numato, kad jei paciento būklė nėra skubi, pas šeimos gydytoją žmogus turėtų patekti per 7 dienas, o pas gydytoją specialistą – 30 dienų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Portalas tv3.lt primena rašęs, pas kokius specialistus šiuo metu eilės yra didžiausios, o kur patenkama iki 2 savaičių.

Ministerija: eilės „pajudėjo“ mažėjimo kryptimi

Siekiant pagreitinti eiles dar nuo balandžio 15 d. SAM gydymo įstaigas įpareigojo atverti keturių mėnesių vizitų pas gydytojus laikus – turi būti atveriami ne mažiau kaip 80 proc. skelbiamų vizitų laikų.

REKLAMA

Ministerija tvirtina, kad eilės pamažu pajudėjo teigiama linkme, tačiau kartu pripažino, kad kol kas tokios tvarkos paiso ne visos įstaigos.

„Matome, kad ne visos gydymo įstaigos laikosi naujos tvarkos – gydymo įstaigos turi iki einamojo mėnesio 25 dienos skelbti ne mažiau kaip keturių mėnesių konsultacijų grafikus. Ne mažiau kaip 80 proc. skelbiamų vizitų laikų turi būti atveriami pacientams ir skelbiami E. sveikatos registracijos sistemoje.

REKLAMA

Likusius vizitus gydymo įstaigos gali rezervuoti skubiems ir kontroliniams vizitams. Tačiau dar neanalizavome kokia dalis įstaigų skelbia 4 mėnesių grafikus, o kurios nepaiso naujosios tvarkos. Bet jau pastebėjome, kad eilės „pajudėjo“ mažėjimo kryptimi“, – portalui tv3.lt komentavo sveikatos apsaugos viceministrė Jelena Čelutkienė.

Pasak jos, matome, kad iš anksto užsiregistruoti pas specialistus atsirado daugiau laisvų laikų, todėl tie, kurie turi galimybę palaukti vizito 2–3 mėnesius, jau gali registruotis iš anksto.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tad teigiamas pokytis jau pastebimas“, – tvirtino ji.

Nuo kitų metų galės atimti ir licenciją

Kaip nurodo SAM, per metus gydytojai specialistai suteikia net 8 mln. ambulatorinių konsultacijų, o 20 procentų jų įvyksta III lygio gydymo įstaigose.

„Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamas paslaugas teikiančios įstaigos privalo naudotis E. sveikatos registracijos sistema ir laikytis teisės aktais nustatytų registracijos taisyklių. Jų nesilaikančioms įstaigoms nuo 2026 m. sausio 1 d. gali būti stabdomas licencijos galiojimas, tai numato Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimai“, – rašoma atsiųstame komentare.

REKLAMA

J. Čelutkienė taip pat yra nurodžiusi, kad viena esminių užduočių šiandien yra suvaldyti ir atskirti antrinio ir tretinio lygio pacientų srautus.

„Šiandien daugeliu atveju to neturime, srautai yra sumaišyti. Ten, kur tretinis lygis sprendžia tokius sudėtingus klausimus kaip intervencinis, chirurginis gydymas, kur gydomos onkologinės, retos ligos ar yra bet kokių specialybių sudėtingesnė diagnostika ar gydymas, pacientų patekimas turi būti atlaisvintas nuo tokių atvejų, kurie visiškai išsprendžiami ir antriniame lygyje.

REKLAMA

Jame yra diagnozuojamos ir gydomos daugelis mažiau pavojingų būklių. Ir antrinio lygio specialistai jau gali numatyti tretinio lygio specialistų poreikį. Šiandien universiteto ligoninės ir kitos tretinio lygio įstaigos gauna labai nediferencijuotą srautą, dėl ko kiti pacientai gali nukentėti ir neabejotinai nukenčia.“

Pasak viceministrės, situaciją turėtų pagerinti nauji tvarkos aprašai, kurie apibrėžia, kur ir kada kokie pacientai turėtų patekti. „Gegužės 25 dieną įsigaliojo kardiologijos paslaugų teikimo tvarka, kai didelio pavojaus būklių pacientai turi gauti konsultaciją per 14 dienų. Kontroliuojant ministerijai įstaigos turės įgyvendinti šią tvarką“, – priminė ji.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ar ribos gydytojo pasirinkimą pagal pavardę, dar neaišku

Daug audringų reakcijų įplieskė dar viena naujovė, apie kurią prabilta tik diskusijų formate. Pasak viceministrės, eilės gydymo įstaigose labai priklauso ir nuo to, pas kokį konkrečiai specialistą norima patekti.

Todėl kalbėta apie pilotinį projektą, kurį įgyvendinant būtų ribojama galimybė pasirinkti konkretaus gydytojo pavardę. Pasiteiravus, kada tiksliai ir kokiose įstaigose planuojama išbandyti tokią tvarką, SAM nurodė, kad dėl to dar yra diskutuojama.

REKLAMA

„Šiuo metu ministerijos specialistai aiškinasi, kokios priemonės galėtų prisidėti prie geresnio eilių valdymo gydymo įstaigose. Rudens pradžioje planuojama turėti išvadas ir tuomet nuspręsti ar rekomenduoti gydymo įstaigoms bandomąjį projektą dėl registracijos pas specialistą be konkrečios pavardės“, – komentavo ministerija.

Be to, pažymima, kad ir šiuo metu didelės gydymo įstaigos, turinčios ne vieną tos pačios srities specialistą, registruoja pacientus ne pas konkretų gydytoją.

REKLAMA

„Tačiau tai daroma, tik registruojantis pirmą kartą konsultacijai. Tačiau, jei žmogus serga lėtine liga ir dėl jos turi nuolat lankytis pas konkretų specialistą, jis registruojasi būtent pas jį. Tokiu atveju svarbus yra tęstinumas, gydytojas jau pažįsta pacientą, žino jo ligos vystymąsi“, – patikino SAM.

Nauja tvarka dėl pacientų rūšiavimo

Klausimų visuomenėje sukėlė ir dar viena žinia apie dar ruošiamą tvarką dėl pacientų rūšiavimo šeimos gydytojo kabinete. Kitaip sakant, kaip nurodo ministerija, planuojama įgyvendinti paciento rizikos įvertinimo modelį.

REKLAMA

REKLAMA

Tai leistų šeimos gydytojui pagal konkrečias metodines gaires, nusiskundimus paciento klinikinės būklės riziką suskirstyti į tris grupes.

Pagal nustatytą paciento rizikos grupę, konsultacija jam turės būti suteikta atitinkamai per savaitę, 30 dienų arba kelis mėnesius. „Pirma grupė, kada yra reikalinga greita pagalba – maždaug per 7 dienas pacientas turi gauti konsultaciją. Vidutinės rizikos pacientų grupė, kada pacientas turėtų gauti konsultaciją vidutiniškai per 1 mėnesį – 30 dienų“, – nurodė ministerija.

Tiesa, ši tvarka yra tik planuojama, dar vyksta darbo grupių susitikimai, taigi kol kas jokių konkrečių sprendimų nėra priimta.

Dėl priemokų uždraudimo rudenį spręs Seimas

Portalas tv3.lt primena, kad įstatymų projektai, kuriais siekiama panaikinti priemokas gydymo įstaigose, jau yra svarstomi Seime.

Kaip pažymima, norima panaikinti galimybę gydymo įstaigoms piktnaudžiauti imant priemokas už gydymo paslaugas, už kurias jau apmokėta iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF).

Kaip nurodo ministerija, priėmus šias įstatymo pataisas prieinamumas pas gydytojus taip pat turėtų gerėti. Tiesa, kaip konkrečiai tai įvyktų pataisų kritikams argumentų trūksta.

Jei įstatymas būtų priimtas, nauja tvarka įsigaliotų nuo kitų metų pradžios.