Garsaus TV laidų vedėjo sprendimas pribloškia: nuo žmonos nori būti palaidotas atskirai

Kalbėdamas tinklalaidėje „Let's Start Talking“, kurią veda jo ilgametė draugė, „Loose Women“ vedėja Coleen Nolan, E. Holmesas sakė, jog nori būti palaidotas savo gimtajame Belfaste, šalia artimųjų kapų. Tuo metu jo žmona Ruth nori ilsėtis Surėjuje, Anglijoje – kur gyveno didžiąją gyvenimo dalį.
Šokiravo visus
„Belfaste turime šeimos sklypą, kuriame palaidoti mano mama ir tėtis. Ten dar yra keturios laisvos vietos. Tuo tarpu Ruth pageidauja būti kremuota ir palaidota kukliai, anonimiškai, kažkur Surėjuje“, – dalijosi laidų vedėjas.
Eamonnas pasakojo, kad laidotuvių tema poroje nėra tabu – jie atvirai kalbasi apie savo norus. Tačiau jų požiūriai – gana skirtingi. Ruth nėra religinga ir nesureikšmina sentimentų ar tradicijų. Tuo tarpu Eamonnas pabrėžė, kad jam svarbios šaknys, religinės apeigos ir laidotuvių iškilmingumas.
„Noriu, kad žmonės vilkėtų juodai. Nenoriu jokių spalvotų švarkų ar atsitiktinės aprangos – tai laidotuvės, o ne vakarėlis. Norėčiau, kad mišias aukotų vyskupas ar net kardinolas. Neslėpsiu – neprieštaraučiau, jei tai būtų valstybinės laidotuvės“, – juokavo vedėjas, kartu pabrėždamas rimtą toną.
Vedėjas nurodė net mažiausias detales – nuo muzikos iki žmonių, kurie turėtų nešti jo karstą. Jis nori, kad laidotuvės vyktų toje pačioje bažnyčioje, kurioje buvo pakrikštytas, kur susituokė jo tėvai, ir kur vyko daugelis šeimos gyvenimo įvykių.
„Noriu, kad mano broliai neštų karstą, kad skambėtų tradicinė bažnytinė muzika, kad dainuotų Malachi Cush. Po mišių – daina „Bridge Over Troubled Water“ – tai būtų puikus apmąstymų momentas“, – sakė E. Holmesas.
Laidoje Holmesas prisiminė ir savo motinos laidotuves – dėl sveikatos problemų jis negalėjo jose dalyvauti fiziškai. Jo mama Josie mirė 2023 m. lapkritį, o Eamonnas dėl nuolatinių nugaros problemų tuo metu buvo gydomas. Atsisveikinimo kalbą jam teko skaityti per vaizdo ryšį.
Atviras pasidalijimas apie laidotuvių pageidavimus yra dalis „Co-op Funeralcare“ kampanijos, kuria siekiama paskatinti žmones drąsiau kalbėti apie mirtį ir savo norus – kad sunkiu metu artimiesiems būtų lengviau įgyvendinti paskutinę valią.
Nors jų amžino poilsio vietos bus toli viena nuo kitos, Eamonnas pabrėžė, kad tai neatsiejama nuo kiekvieno žmogaus asmeninių įsitikinimų ir norų.
