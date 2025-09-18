Vilniuje motoroleriu važiuojantys plėšikai užpuolė dar vieną merginą

Apie 23.40 val. Šventaragio gatvėje, pro 2005 metais gimusią merginą pravažiuojančio motorolerio keleivis nuo jos peties nuplėšė ir pagrobė rankinę, kurioje buvo piniginė su pinigais, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai. Nuostolis – 1 375 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Dieną prieš tai Vilniuje, Zarasų gatvėje, analogišku būdu buvo apiplėšta kita jauna moteris.
