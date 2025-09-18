Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje motoroleriu važiuojantys plėšikai užpuolė dar vieną merginą

2025-09-18 09:03 / šaltinis: BNS
2025-09-18 09:03

Vėlų trečiadienio vakarą Vilniaus centre, Šventaragio gatvėje, merginą apiplėšė pro šalį važiavusio motorolerio keleivis, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

Policija. BNS Foto

Vėlų trečiadienio vakarą Vilniaus centre, Šventaragio gatvėje, merginą apiplėšė pro šalį važiavusio motorolerio keleivis, ketvirtadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

REKLAMA
0

Apie 23.40 val. Šventaragio gatvėje, pro 2005 metais gimusią merginą pravažiuojančio motorolerio keleivis nuo jos peties nuplėšė ir pagrobė rankinę, kurioje buvo piniginė su pinigais, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai. Nuostolis – 1 375 eurai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.

Dieną prieš tai Vilniuje, Zarasų gatvėje, analogišku būdu buvo apiplėšta kita jauna moteris.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų