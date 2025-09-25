Kelionė troleibusu Vilniuje baigėsi net neįpusėjusi: atskubėjo policija ir medikai

Ši situacija nutiko rugsėjo 18 d. 17-ojo maršruto troleibusui. „Vilniaus viešasis transportas“ nedelsiant pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes ir tą pačią naktį patikrino visų senųjų troleibusų padangas.
Sprogus troleibuso padangai, į įvykio vietą atvyko policija ir greitoji
Į įvykio vietą atvyko policijos ir greitosios pagalbos ekipažai. Niekas iš keleivių nenukentėjo.
„Pirmiausia, atsiprašome keleivių už tai, ką teko patirti. Nedelsiant pradėjome aiškintis įvykio priežastis. Siekiant užkirsti kelią tokiems įvykiams ateityje, per naktį atliktos papildomos padangų patikros didžiajai daliai transporto priemonių.
Taip pat diegsime papildomas prevencines priemones transporto priemonių techninės priežiūros srityje. Keleivių ir darbuotojų saugumas yra absoliutus mūsų prioritetas“, – sako „Vilniaus viešojo transporto“ vadovas Ignas Degutis.
Bendrovė paaiškino, kad privalomąją techninę apžiūrą transporto priemonės atlieka kas pusmetį, o planinės apžiūros yra atliekamos kas dvi savaites.
Naktį po įvykio bendrovė atliko visų troleibusų (išskyrus naujausius) padangų patikrinimą. Neatitikimų standartams nebuvo rasta.
„Vilniaus viešasis transportas“ intensyviai atnaujina troleibusų parką. Užbaigus pirmąjį atnaujinimo etapą, šiandien sostinės gatvėmis važinėja jau 91 naujas troleibusas. Šiuo metu vyksta ir 81 ilgesnių triašių „Solaris Trollino 18“ troleibusų gamyba”, – komentuoja įmonė.
Bendrovė žada, kad jau greitai – kitais metais – visi 30 senųjų troleibusų „Škoda 14Tr“ bus pakeisti naujais troleibusais. Taigi jau greituoju metu jų gatvėse jau nebeišvysime.
Autorė: Aneta Kurowska
