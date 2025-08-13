Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson ir Anna Sedyševa ketvirtfinalyje nusileido baltarusių duetui

2025-08-13 16:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 16:23

Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre 17-metė lietuvė Laima Vladson su „neutralia ruse“ Anna Sedyševa trečiadienį ketvirtfinalyje per maždaug valandą 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš „neutralias baltaruses“ – Dariją Chomucianskają ir Uladzislavą Zveravą.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

Astanoje (Kazachstanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre 17-metė lietuvė Laima Vladson su „neutralia ruse" Anna Sedyševa trečiadienį ketvirtfinalyje per maždaug valandą 4:6, 2:6 pralaimėjo prieš „neutralias baltaruses" – Dariją Chomucianskają ir Uladzislavą Zveravą.

0

Pirmojo seto pradžioje L. Vladson su A. Sedyševa atsiliko 0:3 ir vėliau deficito panaikinti nepajėgė. Antrajame sete lygi kova tęsėsi 4 geimus (2:2). Vėliau baltarusės spurtavo 4:0 ir šventė pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Vladson su A. Sedyševa pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.

Antradienį vienetų starte L. Vladson (WTA-976, ITF jaunių-20) po 2 valandų 40 minučių dramos 3:6, 6:3, 5:7 nusileido neutraliai atletei Ustinijai Lekomcevai. Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Astanoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

