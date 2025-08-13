Laima Vladson ir Anna Sedyševa ketvirtfinalyje nusileido baltarusių duetui

Pirmojo seto pradžioje L. Vladson su A. Sedyševa atsiliko 0:3 ir vėliau deficito panaikinti nepajėgė. Antrajame sete lygi kova tęsėsi 4 geimus (2:2). Vėliau baltarusės spurtavo 4:0 ir šventė pergalę.
L. Vladson su A. Sedyševa pelnė 147 JAV dolerius bei po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
Antradienį vienetų starte L. Vladson (WTA-976, ITF jaunių-20) po 2 valandų 40 minučių dramos 3:6, 6:3, 5:7 nusileido neutraliai atletei Ustinijai Lekomcevai. Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Astanoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!