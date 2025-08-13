Pijus Vaitiekūnas laimėjo ATP reitingo tašką ITF vyrų teniso turnyre Serbijoje

Pirmajame sete lietuvis ilgai vijosi varžovą (2:4, 3:5). Dešimtajame geime P. Vaitiekūnas atlaikė du „set pointus“ ir laimėjo serbo padavimų seriją. Įtemptame dvyliktajame geime N. Matovičius pridarė dvigubų klaidų ir galiausiai palūžo, pralaimėdamas setą.
P. Vaitiekūno persvara antrajame sete didesnių abejonių nekėlė. Lietuvis setą pradėjo spurtu 4:0, kiek atsipalaidavo penktajame geime savo padavimų metu (4:1), bet netrukus realizavo dar vieną „break pointą“ ir įtvirtino pergalę.
P. Vaitiekūnas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką ir 258 JAV dolerius. Jo varžovas aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Serbijoje žaidė ir 22-ejų Ainius Sabaliauskas (ITF-499), kuris kvalifikacijoje pasiekė lemiamą – trečią – ratą ir ten 2:6, 4:6 nusileido būtent P. Vaitiekūnui. A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką.
Taip pat antradienį dvejetų starte P. Vaitiekūnas su A. Sabaliausku per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli. Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
