Vilius Gaubas pranoko Edą Butvilą Vokietijos teniso klubų čempionate

Vokietijos teniso klubų čempionate „Kurhaus Lambertz Aachen 1“ su V. Gaubu net 6:0 nugalėjo E. Butvilo atstovaujamą „Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1“ ekipą. Įdomu tai, kad vienetų mače lietuviai susitiko tarpusavyje. Ten V. Gaubas nugalėjo E. Butvilą rezultatu 6:4, 6:4.
V. Gaubas savo gerą bičiulį nugalėjo ir pernai ATP „Challenger“ turnyre Portugalijoje (7:5, 6:4).
E. Butvilas Vokietijoje žaidė ir dvejetų susitikimą. Lietuvis su ispanu Javieru Barranco Cosano 2:6 anksčiau laiko pralaimėjo indui Sumitui Nagalui ir austrui Davidui Pichleriui.
Tą pačią savaitę „Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1“ 5:1 įveikė „Team Marc O` Polo Rosenheim“ ekipą. E. Butvilas 5:7, 4:6 pralaimėjo čekui Jiri Vesely, bet dvejetuose su J. Barranco Cosano 6:2, 3:6, [12:10] išplėšė pergalę prieš čekus – Petrą Nouzą ir Romaną Jebavy.
„Kurhaus Lambertz Aachen 1“ (13 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1“ (9) – 6-ą tarp 10 klubų.
