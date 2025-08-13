Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Vilius Gaubas pranoko Edą Butvilą Vokietijos teniso klubų čempionate

2025-08-13 13:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 13:21

Prieš kelionę į Niujorką (JAV), kur vyks „US Open“ turnyras, du geriausi dabartiniai Lietuvos tenisininkai – Vilius Gaubas ir Edas Butvilas – pasirodė Vokietijoje, kur padėjo savo klubams „Bundeslygos“ pirmenybėse.

Vilius Gaubas („Open Menorca“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Vokietijos teniso klubų čempionate „Kurhaus Lambertz Aachen 1“ su V. Gaubu net 6:0 nugalėjo E. Butvilo atstovaujamą „Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1“ ekipą. Įdomu tai, kad vienetų mače lietuviai susitiko tarpusavyje. Ten V. Gaubas nugalėjo E. Butvilą rezultatu 6:4, 6:4.

V. Gaubas savo gerą bičiulį nugalėjo ir pernai ATP „Challenger“ turnyre Portugalijoje (7:5, 6:4).

E. Butvilas Vokietijoje žaidė ir dvejetų susitikimą. Lietuvis su ispanu Javieru Barranco Cosano 2:6 anksčiau laiko pralaimėjo indui Sumitui Nagalui ir austrui Davidui Pichleriui.

Tą pačią savaitę „Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1“ 5:1 įveikė „Team Marc O` Polo Rosenheim“ ekipą. E. Butvilas 5:7, 4:6 pralaimėjo čekui Jiri Vesely, bet dvejetuose su J. Barranco Cosano 6:2, 3:6, [12:10] išplėšė pergalę prieš čekus – Petrą Nouzą ir Romaną Jebavy.

„Kurhaus Lambertz Aachen 1“ (13 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Tennis Ewige Liebe BW Neuss 1“ (9) – 6-ą tarp 10 klubų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

