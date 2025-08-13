Carlosas Alcarazas Sinsinatyje pasiekė 50-ą sezono pergalę

C. Alcarazas tapo pirmuoju žaidėju po serbo Novako Djokovičiaus, kuris 2013–2016 m. iškovojo bent po 50 pergalių keturis sezonus iš eilės.
„Turi mąstyti pozityviai ir tą dieną tiesiog žaisti geriausią įmanomą tenisą, – sakė penkiskart „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas. – Esu labai patenkintas, kad itin sudėtinguose mačuose sugebu demonstruoti savo geriausią žaidimą net ir nesijausdamas idealiai. Tiesiog esu laimingas ir tuo didžiuojuosi, nes tai yra dalykas, ties kuriuo dirbu.“
Pirmasis setas tarp H. Medjedovičiaus ir C. Alcarazo vyko apylygiai, tačiau svilinančiame Ohajo karštyje ispanas atliko lemtingą „break pointą“ 4:3 ir netrukus užbaigė setą savo naudai.
Po to H. Medjedovičas sulaukė fizioterapeuto pagalbos dėl kaklo skausmų. Antrojo seto viduryje serbas turėjo galimybę išsiveržti į priekį, tačiau du kartus pataikė į tinklą. C. Alcarazas vėl persvėrė rezultatą 4:3 ir netrukus užfiksavo pergalę.
Per karjerą C. Alcarazas yra laimėjęs septynis ATP 1000 serijos titulus, tarp jų – šių metų Monte Karlo ir Romos turnyrus. Jis taip pat sėkmingai apgynė „Roland Garros“ titulą, birželį finale įveikęs pirmą pasaulio raketę Janniką Sinnerį, tačiau po mėnesio Vimbldono finale italui jau pralaimėjo.
Šią savaitę turnyro dalyviai kovoja su dideliu karščiu – temperatūra nuolat viršija 30 laipsnių. Trečiajame rate Francisco Comesana ir Reilly Opelka abu prašė medicininės pagalbos, o jų mačas buvo dar ir 45 minutėms sustabdytas dėl lietaus.
Kitame etape C. Alcarazas susikaus su italu Luca Nardi (ATP-98).
Į pagrindines varžybas kaip „laimingasis pralaimėtojas“ patekęs 22-ejų L. Nardi trečiajame rate 6:2, 2:1 pirmavo prieš 16-ą pagal skirstymą Jakubą Menšiką, kai čekas pasitraukė dėl traumos.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
