Sinsinačio turnyrą sukaustė alinantis karštis: Rinderknechas sukniubo korte

Pirmadienį prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-70) po beveik 2 valandų korte prieš kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-28) sukniubo.
„Arthurai, tau viskas gerai?“, – klausė bokštelio teisėjas.
Netrukus prie prancūzo nubėgo tiek teisėjas, tiek F. Auger-Aliassime. Perkaitęs A. Rinderknechas gulėjo šešėlyje, netrukus gavo rankšluostį su ledu ir bandė atgauti jėgas.
Rinderknech really struggling in this heat— Tennis Masterr #2 (@tennismasterr2) August 11, 2025
📹 Tennis TV pic.twitter.com/ADfdc0ioMR
Po kiek laiko prancūzas dar pratęsė mačą, bet daugiau geimų nelaimėjo ir galiausiai pasitraukė anksčiau laiko. A. Rinderknechui įskaitytas pralaimėjimas 6:7 (4:7), 2:4.
Problemų Sinsinatyje kelia ne tik karštis, bet ir įvairūs gedimai. Dėl problemų su elektra 75 minutėms teko stabdyti visus mačus. Sinsinatyje remiamasi elektronine sistema, kuri patikrina, ar kamuoliukas pataikė į aikštę. Jei nėra elektros, mačai negali vykti, nes turnyre nėra paruošti atsarginiai linijos teisėjai.
Taip pat mače tarp Janniko Sinnerio ir Gabrielio Diallo įsijungė gaisro signalizacija. Po kelias minutes trukusios pauzės tenisininkai sutarė tęsti mačą.
My god, a fire alarm now.— José Morgado (@josemorgado) August 12, 2025
It's been a nightmare.
Sinner can't help but smile. pic.twitter.com/Ukd8Q0pAtr
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
