Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinačio turnyrą sukaustė alinantis karštis: Rinderknechas sukniubo korte

2025-08-12 15:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 15:34

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre žaidėjus ir toliau kankina 30 laipsnių viršijantis karštis.

Arthuras Rinderknechas | „Stop“ kadras

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre žaidėjus ir toliau kankina 30 laipsnių viršijantis karštis.

REKLAMA
0

Pirmadienį prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-70) po beveik 2 valandų korte prieš kanadietį Felixą Auger-Aliassime (ATP-28) sukniubo.

„Arthurai, tau viskas gerai?“, – klausė bokštelio teisėjas.

Netrukus prie prancūzo nubėgo tiek teisėjas, tiek F. Auger-Aliassime. Perkaitęs A. Rinderknechas gulėjo šešėlyje, netrukus gavo rankšluostį su ledu ir bandė atgauti jėgas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kiek laiko prancūzas dar pratęsė mačą, bet daugiau geimų nelaimėjo ir galiausiai pasitraukė anksčiau laiko. A. Rinderknechui įskaitytas pralaimėjimas 6:7 (4:7), 2:4.

REKLAMA
REKLAMA

Problemų Sinsinatyje kelia ne tik karštis, bet ir įvairūs gedimai. Dėl problemų su elektra 75 minutėms teko stabdyti visus mačus. Sinsinatyje remiamasi elektronine sistema, kuri patikrina, ar kamuoliukas pataikė į aikštę. Jei nėra elektros, mačai negali vykti, nes turnyre nėra paruošti atsarginiai linijos teisėjai.

REKLAMA

Taip pat mače tarp Janniko Sinnerio ir Gabrielio Diallo įsijungė gaisro signalizacija. Po kelias minutes trukusios pauzės tenisininkai sutarė tęsti mačą.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų