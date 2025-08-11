Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Trenerius aprėkęs Medvedevas Sinsinatyje patyrė fiasko, Alcarazas 3 setus vargo su Džumhuru

2025-08-11 13:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 13:20

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre JAV aukštaūgis Reilly Opelka (ATP-73) per 1 valandą 40 minučių netikėtai 7:6 (8:6), 6:4 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-8). Tai buvo pirma amerikiečio pergalė prieš australą per 6 tarpusavio dvikovas.

Daniilas Medvedevas | „Stop“ kadras

0

A. de Minauras pirmajame sete iššvaistė visus 6 „break pointus“, o šiaip ne taip iki pratęsimo atsilaikęs R. Opelka laimėjo 3 taškus paduodant varžovui ir antru bandymu realizavo „set pointą“. Antrajame sete amerikietis atitrūko po penktojo geimo ir persvaros neišbarstė, nors dešimtajame geime buvo suteikęs varžovui „break pointo“ galimybę.

Pats R. Opelka šiame mače nusprendė beveik visų taškų likimą: amerikietis atliko 35 neatremtus smūgius ir padarė 38 neišprovokuotas klaidas, o varžovas – atitinkamai 6 ir 13.

Sensacija užfiksuota ir kitame mače, kur Daniilas Medvedevas 7:6 (7:0), 4:6, 1:6 krito prieš australą Adamą Waltoną (ATP-85). Įdomu tai, kad iki šio mačo australas net nebuvo nugalėjęs nė vieno žaidėjo, patenkančio į reitingo 50-uką.

D. Medvedevas Sinsinatyje sunkiai tvarkėsi su daugiau nei 30 laipsnių karščiu, ėmė klysti, aprėkė savo trenerius ir psichologiškai palūžo.

Pirmą mačą po Vimbldono finalo žaidęs ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-2) turėjo pavargti su bosniu Damiru Džumhuru (ATP-56) – 6:1, 2:6, 6:3. Ispanas dažniau už varžovą darė neišprovokuotas klaidas (44 pieš 36), bet svarbiausiu metu sužaidė kiek tiksliau.

Vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:3, 6:3 pranoko JAV atstovą Nisheshą Basavareddy (ATP-109), mėšlungio kamuotas kanadietis Denisas Šapovalovas (ATP-30) netikėtai 7:6 (7:5), 3:6, 4:6 pralaimėjo italui Lucai Nardi (ATP-98), o po triumfo Toronte (Kanada) į JAV atvykęs amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) 6:3, 3:1 nugalėjo argentinietį Camilo Ugo Carabelli (ATP-47), kurį anksčiau laiko sustabdė kelio trauma.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

