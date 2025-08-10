Sinsinatyje – greičiausia Sinnerio sezono pergalė

Pastaruoju metu geriausią karjeros žaidimą demonstravęs ispanas 7:6 (7:4), 4:0 dominavo prieš Brazilijos talentą Joao Fonsecą (ATP-52), bet tada pasijautė prastai, pralaimėjo 5 geimus iš eilės ir atsisakė tęsti mačą, atiduodamas pergalę varžovui.
J. Fonsecos kitame etape lauks prancūzas Terence Atmane (ATP-136), netikėtai 6:4, 3:6, 7:6 (7:5) įveikęs italą Flavio Cobolli (ATP-22).
Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris (ATP-1) vos per 59 minutes 6:1, 6:1 sutriuškino kolumbietį Danielį Elahį Galaną (ATP-144) ir pasiekė greičiausią pergalę šiame sezone. Pirmą mačą po Vimbldono finalo žaidęs italas pažymėjo, kad nėra didelis naujojo turnyro formato gerbėjas.
„Žaidėjai negali visko kontroliuoti. Dabar turnyras yra ilgesnis ir teniso fanai turės galimybę du savaitgalius iš eilės matyti geriausius žaidėjus. Mūsų sportui to ir reikia. Aišku, jei viskas priklausytų nuo manęs, tai aš mieliau žaisčiau savaitės trukmės turnyre“, – apie iki 12 dienų pailgintą turnyrą kalbėjo J. Sinneris.
Vieną iš retų pergalių pastaraisiais mėnesiais pakeitė graikas Stefanos Tsitsipas (ATP-29). Neseniai trenerį vėl pakeitęs žaidėjas 7:6 (7:3), 6:2 įveikė vengrą Fabianą Marozsaną (ATP-51), nors pirmo seto vienuoliktajame geime savo padavimų metu buvo atsilikęs 0:40.
Sėkmingai turnyrą pradėjo šeimininkų viltys: Tayloras Fritzas (ATP-4) 6:4, 6:4 nugalėjo tautietį Emilio Navą (ATP-105), o praėjusių metų finalininkas Francesas Tiafoe (ATP-14) 6:4, 6:3 pranoko ispaną Roberto Carballesą Baeną (ATP-87).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!