Isneris pasisakė už Rusijos vėliavą tenise – Stachovskis pakvietė amerikietį apsilankyti Ukrainoje

„Ar gali Rusijos tenisininkai atgauti savo vėliavą? Tai jau darosi absurdiška...“, – rašė J. Isneris.
Can the Russian tennis players get their flag back? Bit ridiculous now.— John Isner (@JohnIsner) August 7, 2025
JAV teniso aukštaūgis, panašu, nesupranta, jog rusų pradėtas karas Ukrainoje dar nesibaigė ir kad didžiulė dalis Rusijos tenisininkų savo veiksmais socialiniuose tinkluose tik įrodo, jog yra už karą.
J. Isnerį į protą pabandė atvesti buvęs garsus Ukrainos tenisininkas Sergejus Stachovskis, pats žinantis, ką reiškia ginti šalį nuo rusų.
„Johnai, norėčiau pakviesti tave savaitei atvykti į Ukrainą. Pabūk čia savaitę ir tada pasakysi, ar reikia grąžinti tą vėliavą, ar ne. Nė vienas iš tų žaidėjų, kuriuos tu dabar bandai užstoti, nepasmerkė invazijos į Ukrainą ir nesigailėjo dėl savo šalies veiksmų“, – teigė S. Stachovskis.
