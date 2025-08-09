Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Isneris pasisakė už Rusijos vėliavą tenise – Stachovskis pakvietė amerikietį apsilankyti Ukrainoje

2025-08-09 22:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 22:05

Buvusi 8-oji pasaulio raketė Johnas Isneris išreiškė pasipiktinimą dėl to, kad...tarptautiniuose teniso turnyruose rusams draudžiama žaisti po savo šalies vėliava.

Johnas Isneris | Scanpix nuotr.

Buvusi 8-oji pasaulio raketė Johnas Isneris išreiškė pasipiktinimą dėl to, kad...tarptautiniuose teniso turnyruose rusams draudžiama žaisti po savo šalies vėliava.

0

„Ar gali Rusijos tenisininkai atgauti savo vėliavą? Tai jau darosi absurdiška...“, – rašė J. Isneris.

JAV teniso aukštaūgis, panašu, nesupranta, jog rusų pradėtas karas Ukrainoje dar nesibaigė ir kad didžiulė dalis Rusijos tenisininkų savo veiksmais socialiniuose tinkluose tik įrodo, jog yra už karą.

J. Isnerį į protą pabandė atvesti buvęs garsus Ukrainos tenisininkas Sergejus Stachovskis, pats žinantis, ką reiškia ginti šalį nuo rusų.

„Johnai, norėčiau pakviesti tave savaitei atvykti į Ukrainą. Pabūk čia savaitę ir tada pasakysi, ar reikia grąžinti tą vėliavą, ar ne. Nė vienas iš tų žaidėjų, kuriuos tu dabar bandai užstoti, nepasmerkė invazijos į Ukrainą ir nesigailėjo dėl savo šalies veiksmų“, – teigė S. Stachovskis.

