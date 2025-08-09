ATP 1000 turnyre Sinsinatyje – netikėti pasitraukimai

Pirmajame sete italas išbarstė 3 geimų persvarą (0:3, 3:3), vėliau pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją ir atsiliko 4:5. Visgi, L. Musetti, neturėdamas kur trauktis, sugebėjo išsigelbėti, laimėdamas 3 geimus paeiliui, iš kurių 2 – varžovo padavimų metu.
Antrojo seto pradžioje vaizdas pasikeitė, o korte dominavęs B. Bonzi atitrūko (1:4). Vėliau L. Musetti galėjo atsitiesti ir net per 3 varžovo padavimų serijas kūrėsi „break pointus“, tačiau realizavo tik 1 savo progą, kas leido kiek sušvelninti deficitą, bet nepadėjo pavyti prancūzo.
Tenisininkai lemiamo seto pradžioje apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. Vėliau L. Musetti nerealizavo 3 „break pointų“ ir turėjo žaisti pratęsimą. Jame italas panaikino 2 taškų deficitą (1:3, 4:4). Visgi, tada L. Musetti pralaimėjo paties įžaistą kamuoliuką ir nebeatsitiesė.
Nuvylė ir buvusi antroji pasaulio raketė norvegas Casperas Ruudas (ATP-13). Jis 7:6 (7:5), 4:6, 2:6 nusileido prancūzui Arthurui Rinderknechui (ATP-70).
Nesėkmės pirmajame mače pavyko išvengti danui Holgeriui Runei (ATP-9). Jis po permainingos kovos 7:5, 7:6 (7:5) palaužė Romano Safiullino pasipriešinimą.
Sirgaliai šeštadienį taip ir nesulaukė Prancūzijos veterano Gaelio Monfilso (ATP-46) pasirodymo. Jis jau po burtų traukimo ceremonijos nusprendė nežaisti turnyre dėl kairiojo riešo skausmų.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.
