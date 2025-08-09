Lietuvos merginų rinktinė įspūdingai pateko į Europos čempionato finalą

Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi net 28 kartus.
Lietuvės perėmė net 17 kamuolių ir po varžovių klaidų pelnė 23 taškus (švedės – 7).
Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės dėl Senojo žemyno čempionių vardų sekmadienį nuo 22:30 val. kovos su Ispanijos ir Italijos poros nugalėtoja.
Tai jau dabar yra geriausias Lietuvos merginų pasiekimas U20 Europos čempionatų istorijoje. Prieš tai mūsiškių aukščiausias rezultatas šioje amžiaus grupėje buvo užimta 6 vieta.
Pirmąjį kėlinį Švedijos krepšininkės laimėjo 21:19, tačiau antrajame ketvirtyje sėkmingiau rungtyniavo lietuvės, kurios po 20 min. pirmavo 35:33.
Antrąją rungtynių pusę sėkmingiau pradėjo švedės, kurios sužaidus 23 min. pirmavo 40:38, o sužaidus 27 min. vyravo absoliuti lygybė – 45:45.
Į priekį Lietuvos rinktinę truktelėjo Miglės Kisarauskaitės ir Victorijos Matulevičius tritaškiai ir po trijų kėlinių lietuvės vėl pirmavo (56:55).
Ketvirtąjį kėlinį švedės pradėjo atkarpa 8:0 ir privertė E. Ženevičių paprašyti minutės pertraukėlės.
Skirtumas toliau augo ir likus 6 min. lietuvės turėjo 11 taškų deficitą (58:69).
Tuomet savo žodė tarė sesės dvynės Eglė ir Miglė Kisarauskaitės, po kurių taškų serijos rezultatas tapo lygus (71:71).
Tiffany Barbosa likus 33 sek. tritaškiu metimu vėl išvedė švedes į priekį. Galiausiai Danielė Paunksnytė likus 19 sek. tritaškiu metimu išlygino rezultatą (74:74) ir komandos santykius aiškinosi pratęsime.
Lietuvės papildomoje atkarpoje startavo 6:0 ir įgijo gyvybiškai svarbią persvarą (80:74).
Skandinavės buvo priartėjusios iki 2 taškų atstumo ir baudos metimais galėjo išlyginti rezultatą, tačiau varžovių metimai buvo netaiklūs ir lietuvės šventė dar vieną istorinę pergalę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!