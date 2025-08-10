Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Susigraudinęs Ainaras Bagatskis iškeikė kvietimą į rinktinę ignoravusias Ukrainos krepšinio žvaigždes

2025-08-10 12:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 12:34

2027 metų Pasaulio taurės pirmojo atrankos etapo rungtynėse šeštadienį pergalę iškovojo Ainaro Bagatskio vadovaujama Ukrainos rinktinė, kuri Rygoje 80:71 nugalėjo Slovakijos ekipą.

Ainaras Bagatskis | „Stop“ kadras

0

Po susitikimo spaudos konferencijoje kalbėjęs A. Bagatskis buvo labai emocionalus, pravirko bei nepagailėjo necenzūrinių žodžių į rinktinę neatvykusiems žaidėjams.

„Gyvenu ir dirbu Ukrainoje. Mes užpildėme areną. Norėčiau, kad galėtume greičiau sugrįžti į Ukrainą dėl šių vaikinų, – emocingai kalbėjo A. Bagatskis. – Jie atiduoda viską. Atvyksta į rinktinę, treniruojasi, lieja prakaitą, kovoja. Kiti mo****šiai neatvyksta.“

Didžiausios Ukrainos krepšinio žvaigždės – Aleksejus Leņas (Los Andželo „Lakers“), Svjatoslavas Mychailyukas (Jutos „Jazz“) ir Dmytro Skapincevas – ignoravo rinktinės ir paties A. Bagatskio skambučius bei kvietimus prisijungti prie komandos.

A. Bagatskio vadovaujama Ukrainos rinktinė pirmose atrankos rungtynėse netikėtai 64:66 nusileido Šveicarijai, todėl dabar visos trys D grupės komandos dabar turi po 1 pergalę ir 1 pralaimėjimą.

Rugpjūčio 13-ą Šveicarija žais su Slovakija, rugpjūčio 16-ą Ukraina susitiks su Šveicarija, o rugpjūčio 20 – ukrainiečiai kovos su Slovakija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

