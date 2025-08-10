Susigraudinęs Ainaras Bagatskis iškeikė kvietimą į rinktinę ignoravusias Ukrainos krepšinio žvaigždes

Po susitikimo spaudos konferencijoje kalbėjęs A. Bagatskis buvo labai emocionalus, pravirko bei nepagailėjo necenzūrinių žodžių į rinktinę neatvykusiems žaidėjams.
„Gyvenu ir dirbu Ukrainoje. Mes užpildėme areną. Norėčiau, kad galėtume greičiau sugrįžti į Ukrainą dėl šių vaikinų, – emocingai kalbėjo A. Bagatskis. – Jie atiduoda viską. Atvyksta į rinktinę, treniruojasi, lieja prakaitą, kovoja. Kiti mo****šiai neatvyksta.“
Put some context here
Ukrainian NBA players - Len, Mykhailiuk, Skapintsev (we don't include Shulga here, because he's in different situation) - just ignored the calls for NT this summer
Ignored Coach personally. Didn't show up. Made gaping holes in roster
He's pissed. Obvious https://t.co/gynK5PrM4GREKLAMAREKLAMA— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) August 9, 2025
Didžiausios Ukrainos krepšinio žvaigždės – Aleksejus Leņas (Los Andželo „Lakers“), Svjatoslavas Mychailyukas (Jutos „Jazz“) ir Dmytro Skapincevas – ignoravo rinktinės ir paties A. Bagatskio skambučius bei kvietimus prisijungti prie komandos.
A. Bagatskio vadovaujama Ukrainos rinktinė pirmose atrankos rungtynėse netikėtai 64:66 nusileido Šveicarijai, todėl dabar visos trys D grupės komandos dabar turi po 1 pergalę ir 1 pralaimėjimą.
Rugpjūčio 13-ą Šveicarija žais su Slovakija, rugpjūčio 16-ą Ukraina susitiks su Šveicarija, o rugpjūčio 20 – ukrainiečiai kovos su Slovakija.
