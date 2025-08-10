Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
TV3 naujienos > Sportas

Sekmadienį Lietuvos rinktinė pasitiks Sakartvelo iššūkį

2025-08-10 12:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 12:36

Šį sekmadienį Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužais trečiąsias kontrolines rungtynes prieš artėjantį Europos čempionatą. Šįkart lietuvių lauks Sakartvelo iššūkis – tiesioginę rungtynių transliaciją stebėkite jau šį vakarą per TV3.

0

Rungtynes taip pat kviečiama stebėti internetu.

Praėjusią savaitę kontrolinių rungtynių ciklą pradėjusi Lietuvos rinktinė jau turi dvi pergales – tiek prieš Estiją, tiek ir prieš Turkiją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad mes sportavome stipriau negu jie. Greičiau bėgome, geriau gynėmės, geriau pataikėme ir išpildėme tai, ką norėjome išpildyti“, – priežastis, dėl kurių pavyko nugalėti Turkiją, vardija Margiris Normantas.

Anot jo, Sakartvelo komanda, su kuria rinktinė susitiks šį vakarą, gana panaši į turkų. „Manau, kad bus stipri, gera kova. Reikės pasistumdyti, gerai gintis, bėgti ir pildyti užduotis. Labai tikiuosi, kad ir sirgaliai ateis mūsų palaikyti – manau, kad visi gerai praleisime sekmadienį“, – palaikymo Kauno „Žalgirio“ arenoje ir prie ekranų tikisi krepšininkas.

Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

Rugpjūčio 10 d. 19.30 val. – Lietuva – Sakartvelas

Rugpjūčio 14 d. 19.30 val. – Latvija – Lietuva

Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija

Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija

Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija

Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys TV3, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.

