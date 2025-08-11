Milijardieriaus dukra netikėtai pralaimėjo WTA 1000 teniso turnyro akistatoje

Sensacingą pralaimėjimą patyrė milijardieriaus Beno Navarro dukra Emma (WTA-11). Ji per 2 valandas 17 minučių 4:6, 6:1, 4:6 nusileido nuo kvalifikacijos pergales skinančiai vokietei Ellai Seidel (WTA-124).
E. Navarro pirmojo seto pabaigoje pralaimėjo savo padavimų seriją, o paskutiniame geime nerealizavo 2 „break pointų“. Amerikietė itin galingai pradėjo antrąjį setą, kai po dviejų laimėtų varžovės padavimų serijų susikrovė triuškinantį pranašumą. E. Seidel vėliau ėmė kurtis „break pointus“, tačiau savo progas švaistė.
Trečiasis setas prasidėjo panašiai kaip antrasis – E. Navarro laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir atitrūko 4:1. Visgi, po to momento amerikietė visiškai „subyrėjo“, pralaimėjo 5 geimus iš eilės ir buvo eliminuota.
Įdomu tai, kad E. Navarro tėvas yra investavęs daugiau nei 200 mln. JAV dolerių. Finansų sektoriuje besisukančio B. Navarro turtą „Forbes“ vertina net 4,8 mlrd. JAV dolerių.
Crazy loss for Navarro, who was *4-1 up in the decider.— José Morgado (@josemorgado) August 10, 2025
(Her dad invested over 200M in this tournament) pic.twitter.com/4J4QWDEjFF
Cincinnati's glow up needs to be studied.#CincyTennis pic.twitter.com/A6vEUm9075— Tennis Channel (@TennisChannel) August 10, 2025
Italė Jasmine Paolini (WTA-9) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) išgyveno dramą prieš graikę Marią Sakkari (WTA-65). Graikė antrajame sete vos nesukūrė stebuklo, kai pratęsime panaikino 5 „match pointus“ (0:6, 5:6). Visgi, gavusi progą išlyginti rezultatą, M. Sakkari...padarė dvigubą klaidą ir pralaimėjo mačą.
Taip ir neįvyko lenkės Igos Swiatek (WTA-3) bei ukrainietės Martos Kostiuk (WTA-27) mačas. Ukrainietė dar prieš savaitę patyrė traumą, bet vis tiek atvyko į Sinsinatį, kur laimėjo pirmą susitikimą, tačiau vėliau tęsti turnyrą atsisakė. M. Kostiuk pažymėjo, kad rankos trauma dar nesugijo, o ji nori kaip įmanoma geriau pasiruošti startui „US Open“.
Amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-2) 6:3, 6:2 nepaliko vilčių kinei Xinyu Wang (WTA-37), kita amerikietė Jessica Pegula (WTA-4) 6:4, 6:3 įveikė australę Kimberly Birrell (WTA-82), JAV atstovė Sofia Kenin (WTA-29) 7:6 (9:7), 3:6, 3:6 krito prieš po Prancūzijos vėliava žaidžiančią Varvarą Gračiovą (WTA-103), ukrainietė Elina Svitolina (WTA-13) intriguojančiame mače 6:2, 4:6, 3:6 pralaimėjo 2024 m. Vimbldono čempionei čekei Barborai Krejčikovai (WTA-80), o paskutinį karjeros sezoną žaidžianti prancūzė Caroline Garcia (WTA-201) po dramatiškos kovos ir paprašytos medicininės pertraukėlės 6:7 (3:7), 6:7 (0:7) nusileido čekei Karolinai Muchovai (WTA-14).
Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-19) 4:6, 6:7 (0:7) neatsilaikė prieš Veroniką Kudermetovą, o latvė Jelena Ostapenko (WTA-30) tolyn žengė be kovos, nes jos varžovė kolumbietė Camila Osorio (WTA-56) atsisakė tęsti turnyrą dėl traumos. Kita latvė – Anastasija Sevastova (WTA-269) – 4:6, 6:0, 3:6 neatsilaikė prieš amerikietę Ashlyn Krueger (WTA-35), o ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-31) 6:4, 2:6, 6:2 nugalėjo bulgarę Viktoriją Tomovą (WTA-102).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
