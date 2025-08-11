Startavo jubiliejinė 10-oji tarptautinė graplingo imtynių stovykla Palangoje

Stovyklą organizuoja Tarptautinė graplingo federacija (IGF) kartu su Lietuvos graplingo federacija (LGF). Visą savaitę sportininkai dalyvaus intensyviose treniruotėse, teoriniuose seminaruose, vakarinėse varžybose ir aktyviai leis laiką prie jūros.
Treniruotes veda pripažinti kovos menų profesionalai:
• Albertas Kašėta – IGF Grappling 3 Dano juodas diržas
• Tomas Smirnovas – IGF Grappling juodas diržas
• Danielius Girdiušas – BJJ juodas diržas
• Rolandas Janavičius – BJJ ir IGF Grappling juodas diržas
• Ričardas Piepolis – grappling ekspertas, turintis daugiau nei 30 metų patirties
• Adrijus Kupstas – LGF generalinis sekretorius
• Arnoldas Lukošiūnas – LGF viceprezidentas
Vaikų grupėms vadovauja treneris Tautvydas Antanaitis (1 danas dziudo ir IGF grappling), jam padeda Gintarė Smirnovienė bei Vaida ir Vaidas Zimnickai. Vaikų ir suaugusiųjų treniruotės vyksta atskirai, tačiau vyresni vaikai, norintys prisijungti prie suaugusiųjų, gali tai padaryti savo noru.
Dalyviams pateikta pilna stovyklos programa – treniruotės, teoriniai užsiėmimai, maitinimas ir laisvalaikis. Stovyklos atidarymo metu buvo pagerbti ir apdovanoti treneriai, šiemet minintys asmenines sukaktis. Jiems įteiktos atminimo dovanos bei suteikti
IGF graplingo meistriškumo diržai:
• Albertas Kašėta – gegužės 11 d. atšventęs 60-metį, suteiktas 4 Danas
• Rolandas Janavičius – liepos 16 d. paminėjęs 40-metį, suteiktas 2 Danas
• Marius Rudnickas – rugpjūčio 29 d. švęsiantis 40-metį, suteiktas 2 Danas
Stovyklą oficialiai atidarė Grappling federacijos prezidentas Kęstutis Smirnovas, pabrėžęs sporto populiarumo augimą ir bendruomenės stiprėjimą Lietuvoje:
„Ši stovykla – puikus įrodymas, kad graplingp sportas vienija skirtingo amžiaus, patirties ir tautybių žmones. Mūsų bendruomenė stiprėja ne tik sportiniu, bet ir žmogiškuoju pagrindu“, - sakė K. Smirnovas.
Pirmąją treniruotę stovykloje vedė pirmasis IGF Europos graplingo čempionas Marius Rudnickas. Stovykla Palangoje tęsis iki rugpjūčio 14 d.
Sportininkų laukia ne tik profesionalios treniruotės, bet ir draugiška, motyvuojanti atmosfera bei vertingi tarpusavio ryšiai.
