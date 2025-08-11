Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Triatlono fiestoje Jonavoje – Manto Jablonskio ir Viktorijos Kalvelytės pergalės

2025-08-11 12:23 / šaltinis: Sportas.lt
Gražią šeštadienio dieną Jonavoje surengtas trečiasis Lietuvos triatlono taurės (LTT) etapas, kuriame netrūko atkaklių kovų bei sportinių aistrų. Olimpinėje distancijoje geriausią rezultatą užfiksavo Mantas Jablonskis („TRItonas“). Jis 1,5 km nuplaukė, 40 km numynė dviračiu ir 10 km nubėgo per solidų laiką – beveik tilpęs į 2 val. (2:00.19). Tai – antroji jo pergalė šiame LTT sezone.

Lietuvos triatlono taurės etapas Jonavoje | Roko Lukoševičiaus nuotr.

„Pergales lemia treniruotės ir atsidavimas šiam sportui. Įdėjau daug darbo, o sezonui ruošiausi nuo pat metų pradžios. Nors pasiruošimas vyko kitam startui, pats procesas yra išsidėstęs visiems metams, – kalbėjo M. Jablonskis. – Jonavoje startavau trečią sykį. Pirmi du kartai man buvo nesėkmingi, o šįkart nuo pat pradžių gerai pavyko suplaukti, važiuojant dviračiu atitrūkau nuo varžovų, o bėgdamas jau išlaikiau persvarą. Jonavoje trasa yra gana patogi, tik bėgant yra kalniukas, bet man tai tik į naudą.“

M. Jablonskis planuoja sudalyvauti ir likusiuose dviejuose LTT etapuose, o lapkritį jo lauks svarbiausias startas – pasaulio pusės „IronMan“ pasaulio čempionatas.

Antras finišavo Tadas Lukauskis („Faster“; 2:01.57), trečias – LTT taurę ginantis Marijus Butrimavičius (Trakų triatlono būrelis; 2:02.20). Neblogą rezultatą užfiksavo ir ketvirtas likęs Tomas Burbulis (Trakų triatlono būrelis; 2.03.25).

Tarp moterų triumfavo Viktorija Kalvelytė (Kauno triatlono klubas; 2:32.20).

Antrąją vietą užėmė viešnia iš Švedijos Wilma Manberger („Race & Shine“; 2:39.40), trečiąją – Neringa Makarskienė (Klaipėdos triatlono klubas; 2:40.05).

Perpus trumpesnės sprinto distancijos nugalėtojais tapo Radoslavas Lajevskis (1:03.57) ir Unė Narkūnaitė (1:11.10), antrąsias vietas užėmė Arūnas Krikštaponis (1:08.16) bei Žydrė Alaunytė-Ambrozė (1:18.52), trečiąsias – Raimondas Gincas (1:08.33) ir Ugnė Dvilevičiūtė (1:22.30).

„Tri-Fun“ rungtyje triumfavo Kristupas Tamutis (31.20) ir Vilgustė Gustaitytė (34.40), o Vaikų distancijos nugalėtojais tapo Adas Dobilas ir Fausta Griciūtė.

Iš viso Jonavoje varžėsi beveik 250 triatlono entuziastų.

Bendroje LTT įskaitoje tarp vyrų pirmauja Marijus Butrimavičius (2957 tšk.), lenkiantis Tomą Burbulį (2925 tšk.) ir Džiugą Zarauską (2774 tšk.).

Tarp moterų lyderių trejetą sudaro Wilma Manberger (2739 tšk.), Domira Sabaliauskienė (2576 tšk.) ir Viktorija Kalvelytė (1848 tšk.).

Sprinto distancijos lyderiais yra Radoslavas Lajevskis ir Žydrė Alaunytė-Ambrozė.

Klubų įskaitoje pirmauja „TRItonas“, antrąją vietą užima „HighPeaks Lietuva“, trečiąją – Kauno triatlono klubas.

Ketvirtas ir priešpaskutinis LTT etapas vyks jau ateinantį savaitgalį – rugpjūčio 16 dieną Veisiejuose.

