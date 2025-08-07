Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Pokyčiai Lietuvos kudo sporto federacijoje: prezidento pareigas perima Vilius Tarasevičius

2025-08-07 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 12:58

Lietuvos Kudo sporto federacijoje įvyko reikšmingi pokyčiai – naujuoju prezidentu paskirtas ilgametis generalinis sekretorius, 3 Dan meistras ir pasaulio vicečempionas Vilius Tarasevičius. Jis pareigas perima iš federacijos įkūrėjo Ilgaro Gružinsko, kuris vadovavo nuo pirmųjų organizacijos dienų.

Lietuvos kudo sporto federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Naujai paskirtas prezidentas šiemet sulaukė ypatingo tarptautinio pripažinimo – Tarptautinė Kudo federacija Vilių Tarasevičių paskyrė vienu iš vos devynių oficialiai pripažintų Kudo instruktorių pasaulyje. Ši aukščiausio lygio kvalifikacija skiriama tik išskirtinai patyrusiems ir autoritetingiems meistrams, gebantiems ne tik ugdyti sportininkus, bet ir aktyviai prisidėti prie Kudo vystymo globaliu mastu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Tarasevičiaus ilgametis, kryptingas darbas davė išskirtinių rezultatų – jo auklėtiniai tapo pasaulio ir Europos čempionais, vicečempionais bei daugybės tarptautinių turnyrų prizininkais. Tai – aiškus įrodymas, kad Lietuvoje auga pasaulinio lygio Kudo meistrai.

„Didžiuojuosi galėdamas perduoti federacijos vairą į išmintingas rankas. Vilius yra ne tik aukščiausios klasės sportininkas ir treneris, bet ir viziją turintis lyderis, kuris gebės dar labiau išplėsti mūsų bendruomenės ribas. Tikiu, kad jis sėkmingai tęs mūsų pradėtus darbus ir įkvėps naujam federacijos augimo etapui“, – sakė buvęs federacijos prezidentas Ilgaras Gružinskas.

Šiuo metu Lietuvos Kudo sporto federacijoje yra registruoti 8 sporto klubai, vienijantys beveik pusę tūkstančio aktyviai sportuojančių narių. Federacijos veikla intensyviai plečiasi, o jos sportininkai vis dažniau skinasi kelią į tarptautinius apdovanojimus, įtvirtindami Lietuvos, kaip stiprios Kudo sporto šalies, vardą.

