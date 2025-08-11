Masono Greenwoodo elgesys rungtynėse su „Aston Villa“ sukėlė pasipiktinimą

Pasirodė nauja vaizdo medžiaga iš paskutinių rungtynių, kurioje užfiksuotas nesportiškas epizodas: M. Greenwoodas kaltinamas, kad specialiai spjovė į „Aston Villa“ saugą Amadou Onaną, jau po to, kai grubiai prieš jį prasižengė. Tai pavirto į konfliktą aikštėje, į kurį įsitraukė ir kiti žaidėjai, tarp kurių gynėjas Tyrone’as Mingsas, kuris agresyviai stvėrė M. Greenwoodą už marškinėlių, kol galiausiai duetas buvo išskirtas komandos draugų ir teisėjo pastangomis.
Tyrone Mings absolutely manhandling Mason Greenwood 😂😂😂😂 pic.twitter.com/XI2Yxfa12W— george (@StokeyyG2) August 9, 2025
Sukėlęs incidento epicentrą pats M. Greenwoodas nepasiteisino ir viešai nekomentavo situacijos, o jo elgesį „Aston Villa“ stovykla šokiruotai pavadino nepriimtinu ir pasibjaurėtinu bei ragina UEFA skirti papildomas drausmines sankcijas. Vaizdo įrašuose ir žiniasklaidos antraštėse akcentuojama spjūvio faktas, už kurį raginama skirti griežtą bausmę.
Įdomu, jog rungtynių arbitras praleido šį epizodą ir apskritai nenubaudė M. Greenwoodo. Anglas dvikovą baigė su įvarčiu ir pergale 3:1.
Priminsime, jog M. Greenwoodas 2023 m. vasarį buvo suspenduotas „Manchester United“ komandos, kai pasirodė vieši kaltinimai ir vaizdo įrašai, kuriuose puolėjas užfiksuotas smurtaujantis prieš savo tuometinę merginą, o garsų įrašuose užfiksuoti jo grasinimai merginą išprievartauti.
