Van Dijkas pakomentavo patirtą pralaimėjimą FA „Community Shield“ taurėje

„Pralaimėjome, todėl, žinoma, kad tai nėra gera pradžia, bet turėsime žaisti rungtynes po rungtynių. Toks yra mūsų nusiteikimas ir jis visada toks buvo. Mūsų laukia intensyvus sezonas visuose turnyruose, turime būti tam pasiruošę, kad pademonstruotume kokybišką žaidimą.
Buvo gerų dalykų, tačiau taip pat labai daug dalykų, kuriuos turime patobulinti ir ties kuriais dabar turime dirbti, toks dabar yra mūsų planas. Nori laimėti tokias rungtynes, tai yra finalas, kovoji dėl trofėjaus. Tai nuvilianti dalis“, – kalbėjo gynėjas.
V. Van Dijkas taip pat pasidalijo savo mintimis apie penktadienį laukiančias pirmąsias Anglijos „Premier“ lygos rungtynes su „Bournemouth“ futbolininkais.
„Šiose rungtynėse padarėme daug gerų dalykų, tačiau vis tiek turėsime dar daug dirbti. Turime dar penkias dienas pasiruošti „Premier“ lygos pradžiai, būtent tai ir turime padaryti“, – kalbėjo kapitonas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!