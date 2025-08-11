Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Van Dijkas pakomentavo patirtą pralaimėjimą FA „Community Shield“ taurėje

2025-08-11 10:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 10:08

„Liverpool“ FA „Community Shield“ taurės finale po baudinių serijos nusileido „Crystal Palace“ futbolininkams ir nepasinaudojo proga iškovoti trofėjų. „Raudonųjų“ kapitonas Virgilas van Dijkas nebuvo patenkintas tuo, kaip komanda pradėjo naują sezoną.

Virgilas Van Dijkas | Scanpix nuotr.

0

„Pralaimėjome, todėl, žinoma, kad tai nėra gera pradžia, bet turėsime žaisti rungtynes po rungtynių. Toks yra mūsų nusiteikimas ir jis visada toks buvo. Mūsų laukia intensyvus sezonas visuose turnyruose, turime būti tam pasiruošę, kad pademonstruotume kokybišką žaidimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo gerų dalykų, tačiau taip pat labai daug dalykų, kuriuos turime patobulinti ir ties kuriais dabar turime dirbti, toks dabar yra mūsų planas. Nori laimėti tokias rungtynes, tai yra finalas, kovoji dėl trofėjaus. Tai nuvilianti dalis“, – kalbėjo gynėjas.

V. Van Dijkas taip pat pasidalijo savo mintimis apie penktadienį laukiančias pirmąsias Anglijos „Premier“ lygos rungtynes su „Bournemouth“ futbolininkais.

„Šiose rungtynėse padarėme daug gerų dalykų, tačiau vis tiek turėsime dar daug dirbti. Turime dar penkias dienas pasiruošti „Premier“ lygos pradžiai, būtent tai ir turime padaryti“, – kalbėjo kapitonas.

