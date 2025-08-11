Paaiškėjo, kodėl Antetokounmpo negali žaisti Graikijos rinktinėje

Priežastis gali būti paaiškėjusi – kaip skelbia Graikijos portalas SDNA, G. Antetokounmpo praleido pirmuosius Europos čempionato pasirengimo mačus dėl neapmokėto draudimo.
„Giannio pasirodymui tetrūksta vieno mokėjimo – tokio, kuris užtikrintų draudimo apsaugą nelaimingo atsitikimo ar traumos atveju“, – rašo SDNA.
Graikija jau sužaidė trejas pasirengimo rungtynes ir patyrė du pralaimėjimus.
