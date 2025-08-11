Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Paaiškėjo, kodėl Antetokounmpo negali žaisti Graikijos rinktinėje

2025-08-11 09:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 09:40

Daugelis NBA žvaigždžių jau debiutavo savo nacionalinėse rinktinėse šią vasarą, tačiau Graikijos lyderis Giannis Antetokounmpo dar nesužaidė nė vienų draugiškų rungtynių už šalį.

Giannis Antetokounmpo | Organizatorių nuotr.

0

Priežastis gali būti paaiškėjusi – kaip skelbia Graikijos portalas SDNA, G. Antetokounmpo praleido pirmuosius Europos čempionato pasirengimo mačus dėl neapmokėto draudimo.

„Giannio pasirodymui tetrūksta vieno mokėjimo – tokio, kuris užtikrintų draudimo apsaugą nelaimingo atsitikimo ar traumos atveju“, – rašo SDNA.

Graikija jau sužaidė trejas pasirengimo rungtynes ir patyrė du pralaimėjimus.

