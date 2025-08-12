Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sinsinatyje – Tayloro Fritzo pergalė ir toliau nepralaimėtų padavimų serija

2025-08-12 10:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 10:03

Sinsinatyje (JAV) vykstančiame elitiniame ATP 1000 serijos „Cincinnati Open“ vyrų teniso turnyre sėkmingą pasirodymą tęsia amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4), kuris per 2 val. 1 min. 7:6 (7:4), 7:5 nugalėjo Lorenzą Sonego (ATP-36) ir trečią kartą karjeroje pateko į šio turnyro aštuntfinalį.

Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.

0

Tai buvo jau šeštoji T. Fritzo pergalė prieš L. Sonego iš aštuonių galimų.

Po 67 minučių trukusio pirmojo seto žaidimas buvo sustabdytas maždaug 75 minutėms dėl elektros gedimų. Atnaujinus žaidimą, antrajame sete abu tenisininkai laimėjo savo padavimus iki 5:5, kai L. Sonego pralaimėjo penkis pirmuosius padavimus ir suteikė T. Fritzui progą išsiveržti į priekį. Amerikietis tada laimėjo savo padavimų geimą „sausu“ rezultatu ir iškovojo 38-ą sezono pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien visą mačą ieškojau pertraukos, – sakė T. Fritzas. – Norėjau tai padaryti jau pirmajame sete, kai turėjau kelias galimybes. Bet setų pabaigoje būna daug spaudimo dėl rezultato ir būtent tada dažnai pavyksta perlaužti mačą.“

Praėjusių metų „US Open“ finalininkas T. Fritzas per šį turnyrą dar nepralaimėjo savo padavimų geimo.

Patekęs į aštuntfinalį, amerikietis tapo vieninteliu žaidėju, kuris 2025 m. pasiekė bent šešioliktfinalį visuose keturiuose kietos dangos ATP 1000 serijos turnyruose. 27-erių tenisininkas šiemet žaidė ketvirtfinalyje Indian Velse, pusfinalyje Majamyje ir Toronte praėjusią savaitę.

Siekiantis pirmojo sezono ir antrojo karjeroje ATP 1000 serijos turnyro titulo, buvęs Indian Velso čempionas kitame etape susitiks su prancūzu Terence‘u Atmane‘u (ATP-136), kuris per 1 val. 19 min. 6:3, 6:4 nugalėjo brazilą Joao Fonseca.

Tuo tarpu buvusios trečiosios pasaulio raketės Stefano Tsitsipaso (ATP-29) nesėkminga serija šių metų keturiuose Šiaurės Amerikos kietos dangos ATP 1000 serijos turnyruose tęsėsi – nepaisant 14 atliktų „ace’ų“, graikas per 2 val. 29 min. 7:6 (7:4), 3:6, 4:6 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Bonzi (ATP-63).

Graikas šią seriją baigė iškovojęs vos keturias pergales Indian Velso, Majamio, Toronto ir Sinsinačio turnyruose, nors 2020–2022 m. čia tris kartus iš eilės žaidė pusfinalyje, o prieš trejus metus – finale.

B. Bonzi kitame etape susitiks su kanadiečiu Felixu Auger-Aliassime’u (ATP-28), kuris per 2 val. 1 min. pasitraukus varžovui 7:6 (7:4), 4:2 nugalėjo prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-70).

Pirmoji pasaulio raketė Jannikas Sinneris per 1 val. 49 min. 6:2, 7:6 (8:6) įveikė kanadietį Gabrielį Diallo (ATP-35).

J. Sinneris pratęsė savo pergalių seriją kietos dangos aikštelėse iki 23 mačų. Ši serija, prasidėjusi po jo pralaimėjimo Carlosui Alcarazui Pekino finalo mače praėjusį rugsėjį, apima triumfus „US Open“, „Nitto ATP Finals“ ir „Australian Open“ turnyruose.

Aštuntfinalyje J. Sinneris susitiks su prancūzu Adrianu Mannarino (ATP-89), kuris per 2 val. 40 min. 5:7, 6:3, 6:4 nugalėjo amerikietį Tommy Paulą (ATP-16).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Tiesiogines turnyro transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją.

