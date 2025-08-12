Pamatykite: Emma Raducanu mačą stabdė dėl pravirkusio kūdikio

Su naujuoju treneriu Francisco Roigu pradėjusi dirbti tenisininkė tik po 3 valandų 8 minučių maratono 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (5:7) pralaimėjo reitinge pirmaujančiai Arynai Sabalenkai.
Visgi šiame mače E. Raducanu sukūrė momentą, kuris daugeliui sirgalių paliko nuostabą. Ji nesugebėjo tęsti mačo, nes tribūnose pradėjo verkti kūdikis.
Esant lygiam rezultatui trečiajame sete ir prieš pradėdama padavimą, E. Raducanu pasitraukė nuo linijos, atsisuko į teisėją ir pasakė: „Jau kokias 10 minučių“, turėdama omenyje kažkur tribūnose verkiantį kūdikį.
Teisėja jai atsakė itin taiklia replika:
„Tai yra vaikas, ar norite, kad išsiųsčiau jį iš stadiono?“ – paklausė teisėja.
E. Raducanu tik gūžtelėjo pečiais, kai minioje pasigirdo šūksniai: „Taip!“ Tada, šypsodamasi, ji parodė į tuos žiūrovus, tarsi dėkodama už palaikymą.
„Galiu pranešti apie tai, – galiausiai sutiko teisėja. Bet kol kas turime tęsti mačą.“
Visame stadione pasigirdo garsūs plojimai ir palaikymo šūksniai.
