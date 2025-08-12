Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Pamatykite: Emma Raducanu mačą stabdė dėl pravirkusio kūdikio

2025-08-12 23:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 23:13

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras, o netoli įspūdingos pergalės buvo britė Emma Raducanu (WTA-39).

Emma Raducanu | Scanpix nuotr.

0

Su naujuoju treneriu Francisco Roigu pradėjusi dirbti tenisininkė tik po 3 valandų 8 minučių maratono 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (5:7) pralaimėjo reitinge pirmaujančiai Arynai Sabalenkai.

Visgi šiame mače E. Raducanu sukūrė momentą, kuris daugeliui sirgalių paliko nuostabą. Ji nesugebėjo tęsti mačo, nes tribūnose pradėjo verkti kūdikis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Esant lygiam rezultatui trečiajame sete ir prieš pradėdama padavimą, E. Raducanu pasitraukė nuo linijos, atsisuko į teisėją ir pasakė: „Jau kokias 10 minučių“, turėdama omenyje kažkur tribūnose verkiantį kūdikį.

Teisėja jai atsakė itin taiklia replika:

„Tai yra vaikas, ar norite, kad išsiųsčiau jį iš stadiono?“ – paklausė teisėja.

E. Raducanu tik gūžtelėjo pečiais, kai minioje pasigirdo šūksniai: „Taip!“ Tada, šypsodamasi, ji parodė į tuos žiūrovus, tarsi dėkodama už palaikymą.

REKLAMA

„Galiu pranešti apie tai, – galiausiai sutiko teisėja. Bet kol kas turime tęsti mačą.“

Visame stadione pasigirdo garsūs plojimai ir palaikymo šūksniai.

