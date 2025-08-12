Ziołkowskio memorialiniame imtynių turnyre mūsų laisvūnai liko be medalių

P. Leščauskas pirmame rate rezultatu 1:4 pralaimėjo Benferdjallahui Fatehui iš Alžyro, o kitame etape 4:10 nusileido Giorgiui Natčkebijai iš Sakartvelo.
D. Pauliuščenko pirmoje imtyje 3:2 pranoko gruziną Levanį Bazadzę, tačiau kituose etapuose 0:8 neprilygo vengrui Richardui Veghui bei Lenkijos atstovui Taronui Shahinyanui (0:5).
Tarptautiniame imtynių turnyre Varšuvoje kovojo 98 laisvūnai iš 18 valstybių.
