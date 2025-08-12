Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Ziołkowskio memorialiniame imtynių turnyre mūsų laisvūnai liko be medalių

2025-08-12 15:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 15:12

Varšuvoje vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras, skirtas Waclowui Ziolkowskiui atminti. Trisdešimt ketvirtą kartą surengtose varžybose kovojęs Paulius Leščauskas (86 kg) užėmė 13 vietą (15 dalyvių), o Domantas Pauliuščenko (97 kg) tenkinosi 8 vieta (10 dalyvių).

Paulius Leščauskas | imtynes.lt nuotr.

P. Leščauskas pirmame rate rezultatu 1:4 pralaimėjo Benferdjallahui Fatehui iš Alžyro, o kitame etape 4:10 nusileido Giorgiui Natčkebijai iš Sakartvelo.

D. Pauliuščenko pirmoje imtyje 3:2 pranoko gruziną Levanį Bazadzę, tačiau kituose etapuose 0:8 neprilygo vengrui Richardui Veghui bei Lenkijos atstovui Taronui Shahinyanui (0:5).

Tarptautiniame imtynių turnyre Varšuvoje kovojo 98 laisvūnai iš 18 valstybių.

