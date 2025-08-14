18-metis lietuvis debiutavo „Sheffield United“ klubo sudėtyje grubiai suklysdamas

Sezonui su pagrindine komanda besiruošęs vidurio gynėjas Anglijos lygos taurės („Carabao Cup“) pirmojo etapo rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje bei išvykoje žaidė prieš „Birmingham City“ klubo futbolininkus.
Visgi, debiutas D. Sasnauskui nebuvo itin sėkmingas. Nors lietuvis žaidė visas rungtynes, jau 5 minutę gynėjas grubiai suklydo ir tai leido šeimininkams įsiveržti į priekį.
„Sheffield United“ 72 minutę įspūdingu smūgiu iš aikštės vidurio rezultatą išlygino, bet „Birmingham City“ savo pranašumą galiausiai įrodė bei rungtynių pabaigoje išplėšė pergalę.
Kitose Anglijos lygos taurės rungtynėse Jokūbas Mažionis žaidė startinėje „Cheltenham“ klubo sudėtyje ir sužaidė geras rungtynes.
Lietuvis žaidė 62 minutes, o jo ekipa per jas pelnė du įvarčius bei 2:0 įveikė „Exeter“ ekipą.
Pats J. Mažionis tiesiogiai prisidėjo prie pirmojo įvarčio 28 minutę, kuomet po standartinės situacijos numetė kamuolį savo komandos draugui. Tuo metu 34 minutę gynėjas buvo įspėtas geltona kortele.
