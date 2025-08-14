Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

18-metis lietuvis debiutavo „Sheffield United“ klubo sudėtyje grubiai suklysdamas

2025-08-14 06:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 06:24

Trečiadienį 18-metis lietuvis Dovydas Sasnauskas oficialiai debiutavo pagrindinėje „Sheffield United“ klubo sudėtyje.

Dovydas Sasnauskas | Klubo nuotr.

Trečiadienį 18-metis lietuvis Dovydas Sasnauskas oficialiai debiutavo pagrindinėje „Sheffield United“ klubo sudėtyje.

REKLAMA
0

Sezonui su pagrindine komanda besiruošęs vidurio gynėjas Anglijos lygos taurės („Carabao Cup“) pirmojo etapo rungtynes pradėjo startinėje sudėtyje bei išvykoje žaidė prieš „Birmingham City“ klubo futbolininkus.

Visgi, debiutas D. Sasnauskui nebuvo itin sėkmingas. Nors lietuvis žaidė visas rungtynes, jau 5 minutę gynėjas grubiai suklydo ir tai leido šeimininkams įsiveržti į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sheffield United“ 72 minutę įspūdingu smūgiu iš aikštės vidurio rezultatą išlygino, bet „Birmingham City“ savo pranašumą galiausiai įrodė bei rungtynių pabaigoje išplėšė pergalę.

REKLAMA
REKLAMA

Kitose Anglijos lygos taurės rungtynėse Jokūbas Mažionis žaidė startinėje „Cheltenham“ klubo sudėtyje ir sužaidė geras rungtynes.

Lietuvis žaidė 62 minutes, o jo ekipa per jas pelnė du įvarčius bei 2:0 įveikė „Exeter“ ekipą.

Pats J. Mažionis tiesiogiai prisidėjo prie pirmojo įvarčio 28 minutę, kuomet po standartinės situacijos numetė kamuolį savo komandos draugui. Tuo metu 34 minutę gynėjas buvo įspėtas geltona kortele.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gvidas Gineitis (kair.) | Klubo nuotr.
Pamatykite: Gvidas Gineitis pelnė įvartį į „Monaco“ vartus
Jokūbas Mažionis | Klubo nuotr.
Jokubas Mažionis skolinamas ketvirtos Anglijos lygos klubui
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Gytis Paulauskas Slovakijoje debiutavo rezultatyviu perdavimu
Justas Lasickas | Klubo nuotr.
Justas Lasickas debiutavo naujame klube Čempionų lygos rungtynėse, „Žalgirį“ išmetusi Domanto Šimkaus ekipa krito prieš Kijevo klubą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų