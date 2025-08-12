Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Edis Butvilas debiutuos brangiausiame teniso turnyre istorijoje

2025-08-12 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 18:58

Jau po 6 dienų Niujorke (JAV) prasidės paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro – „US Open“ – kvalifikacija.

Jau po 6 dienų Niujorke (JAV) prasidės paskutinio šių metų „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro – „US Open“ – kvalifikacija.

0

Antradienį buvo oficialiai patvirtinta, kad vyrų vienetų varžybų kvalifikacijoje turėtume išvysti 2 lietuvius. 20-metis Vilius Gaubas (ATP-148) pagal reitingą iš karto gavo vietą kvalifikacijoje, o 21-erių Edui Butvilui (ATP-237) teko šiek tiek palaukti. Dar neseniai E. Butvilas buvo antras „už brūkšnio“, bet, kaip ir tikėtasi, keletas aukščiau reitinguotų žaidėjų dėl traumų atsisakė vykti į Niujorką.

E. Butvilui vietą turnyre užtikrino čiliečio Alejandro Tabilo (ATP-103) pasitraukimas.

E. Butvilas „US Open“ vyrų kvalifikacijoje dalyvaus pirmą kartą karjeroje. Šiame turnyre yra žaidžiama ant lietuviui parankios kietos dangos.

V. Gaubas „US Open“ kvalifikacijoje debiutavo dar pernai. Nors žaidimas ant kietos dangos nėra laikomas lietuvio stiprybe, tačiau V. Gaubas pernai Niujorke pasirodė puikiai, nugalėjo legendinį Richardą Gasquet ir suklupo tik paskutiniame – trečiame – kvalifikacijos rate.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudarys net 90 mln. JAV dolerių. Tai bus brangiausias teniso turnyras per visą istoriją. V. Gaubui su E. Butvilu vien už dalyvavimą kvalifikacijoje atiteks po 27,5 tūkst. JAV dolerių.

