Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Nando De Colo svarsto apie karjeros pabaigą

2025-08-12 18:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 18:42

Nando De Colo rimtai galvoja apie profesionalios karjeros pabaigą. 38-erių gynėjas apie tai prabilo duodamas interviu „RMC“ radijui.

Nando De Colo | Scanpix nuotr.

Nando De Colo rimtai galvoja apie profesionalios karjeros pabaigą. 38-erių gynėjas apie tai prabilo duodamas interviu „RMC“ radijui.

REKLAMA
0

„Mano sutartis su Vilerbano ASVEL baigiasi. Tai jau ketvirtasis mano sezonas šiame klube. Visada ieškojau projektų, kurie leistų tęsti darbą ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau dabar tokios galimybės nebūtinai bus. Dabar stengiuosi gyventi šia diena ir mėgautis kiekviena akimirka, bet viduje jaučiu, kad šis sezonas gali būti paskutinis. Pamatysime, kaip viskas susidėlios“, – sakė krepšininkas.

N. De Colo yra antras rezultatyviausias žaidėjas Eurolygos istorijoje, du kartus iškovojęs turnyro čempiono titulą ir sykį pripažintas naudingiausiu sezono krepšininku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų