Nando De Colo svarsto apie karjeros pabaigą

„Mano sutartis su Vilerbano ASVEL baigiasi. Tai jau ketvirtasis mano sezonas šiame klube. Visada ieškojau projektų, kurie leistų tęsti darbą ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau dabar tokios galimybės nebūtinai bus. Dabar stengiuosi gyventi šia diena ir mėgautis kiekviena akimirka, bet viduje jaučiu, kad šis sezonas gali būti paskutinis. Pamatysime, kaip viskas susidėlios“, – sakė krepšininkas.
N. De Colo yra antras rezultatyviausias žaidėjas Eurolygos istorijoje, du kartus iškovojęs turnyro čempiono titulą ir sykį pripažintas naudingiausiu sezono krepšininku.
