Justinos Mikulskytės pirmasis išbandymas „US Open“: laukia varžovė iš Japonijos

Šios tenisininkės viena prieš kitą anksčiau nebuvo žaidusios.
K. Okamura šių metų pradžioje WTA vienetų reitinge pasiekė sau rekordinę – 178-ą – vietą. Per karjerą japonė yra laimėjusi 3 profesionalių vienetų turnyrus – visus juos ITF ture. Stambiausią savo turnyrą K. Okamura laimėjo šiame sezone Tailande (ITF W75 kategorijos), kur sėkmingai žaidė būtent ant kietos dangos, kuri naudojama ir „US Open“ turnyre.
„Didžiojo kirčio“ turnyruose K. Okamuros rezultatai yra itin prastai. Japonė anksčiau 5 kartus bandė įveikti tokio lygio turnyrų kvalifikaciją, pralaimėjo visas 5 tas dvikovas ir visus 10 setų. J. Mikulskytė „Didžiojo kirčio“ turnyrų kvalifikacijose taip pat strigo iki šių metų, kai vos nepateko į „Roland Garros“ pagrindinį etapą, suklupdama tik trečiajame kvalifikacijos rate.
J. Mikulskytei pergalė atneštų 20 WTA vienetų reitingo taškų ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jos lauktų čekė Sara Bejlek (WTA-109) arba australė Destanee Aiava (WTA-169). Pralaimėjimo atveju lietuvė gautų 2 WTA vienetų reitingo taškus bei 27,5 tūkst. JAV dolerių.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
