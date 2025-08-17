Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Justinos Mikulskytės pirmasis išbandymas „US Open“: laukia varžovė iš Japonijos

2025-08-17 22:53
2025-08-17 22:53

Niujorke (JAV) sekmadienį ištraukti brangiausio visų laikų teniso turnyro – „US Open“ burtai. Moterų vienetų kvalifikacijos pirmajame susitiks dvi šio moterų turnyro debiutantės: 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-198) bei jos bendraamžė japonė Kyoka Okamura (WTA-202).

Justina Mikulskytė | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) sekmadienį ištraukti brangiausio visų laikų teniso turnyro – „US Open“ burtai. Moterų vienetų kvalifikacijos pirmajame susitiks dvi šio moterų turnyro debiutantės: 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-198) bei jos bendraamžė japonė Kyoka Okamura (WTA-202).

0

Šios tenisininkės viena prieš kitą anksčiau nebuvo žaidusios.

K. Okamura šių metų pradžioje WTA vienetų reitinge pasiekė sau rekordinę – 178-ą – vietą. Per karjerą japonė yra laimėjusi 3 profesionalių vienetų turnyrus – visus juos ITF ture. Stambiausią savo turnyrą K. Okamura laimėjo šiame sezone Tailande (ITF W75 kategorijos), kur sėkmingai žaidė būtent ant kietos dangos, kuri naudojama ir „US Open“ turnyre.

„Didžiojo kirčio“ turnyruose K. Okamuros rezultatai yra itin prastai. Japonė anksčiau 5 kartus bandė įveikti tokio lygio turnyrų kvalifikaciją, pralaimėjo visas 5 tas dvikovas ir visus 10 setų. J. Mikulskytė „Didžiojo kirčio“ turnyrų kvalifikacijose taip pat strigo iki šių metų, kai vos nepateko į „Roland Garros“ pagrindinį etapą, suklupdama tik trečiajame kvalifikacijos rate.

J. Mikulskytei pergalė atneštų 20 WTA vienetų reitingo taškų ir 41,8 tūkst. JAV dolerių, o antrajame rate jos lauktų čekė Sara Bejlek (WTA-109) arba australė Destanee Aiava (WTA-169). Pralaimėjimo atveju lietuvė gautų 2 WTA vienetų reitingo taškus bei 27,5 tūkst. JAV dolerių.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

