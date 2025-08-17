Kalendorius
„Žalgiris“ sunkiai laimėjo Vilniaus derbį

2025-08-17 22:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 22:25

Sostinės komandų derbyje „Žalgiris“ savo aikštėje pranoko „Riterius“ ir iškovojo ketvirtą pergalę per pastarąsias penkerias namų rungtynes.

Vilniaus „Žalgiris“ | Elvio Žaldario nuotr.

Sostinės komandų derbyje „Žalgiris“ savo aikštėje pranoko „Riterius“ ir iškovojo ketvirtą pergalę per pastarąsias penkerias namų rungtynes.

0

„Riterių“ komandą į priekį rungtynių pradžioje išvedė Leifo Estevezo tiksliai užbaigta ataka, tačiau netrukus po rikošeto rezultatą išlygino Liviu Antalis, o antrojo kėlinio viduryje pergalingą įvartį įmušė po keitimo aikštėje pasirodęs Machopas Cholas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po praėjusių rungtynių komandos sudėtyje įvyko penki pasikeitimai – nuo pradžių žaid4 M. Šetkus, D. Salčinovičius, K. Bička, N. Mihajlovičius ir K. Hadji.

Dėl kortelių rungtynes praleido E. Ofori, dėl traumų iš rikiuotės iškrito L. Dumančičius ir ir V. Radenovičius.

Rungtynių pradžioje varžovų vartams grasino Ovidijaus Verbicko tolimas smūgis. 14 min. svečiai išsiveržė į priekį – kontratakoje L. Estevezas išvengė nuošalės ir atsidūręs vienas prieš vieną smūgiavo tiksliai.

Greitai pavyko rezultatą išlyginti. 21 min. po N. Mihajllovičiaus smūgio rikošetu atšokusį kamuolį į vartus nukreipė L. Antalis.

35 min. greitoje atakoje po L. Antalio perdavimo K. Hadji turėjo idealų šansą, bet baudos aikštelėje ilgai stabdėsi kamuolį ir smūgį užstojo vartininkas.

36 min. po L. Antalio smūgio galva kamuolį sugavo varžovų vartų sargas.

Antrojo kėlinio pradžioje pora kartų – iš toli ir galva- pavojingai smūgiavo J. Kendyšas. 53 min. varžovų vartininkas atrėmė tolimą N. Mihajlovičiaus smūgį, o 55 min. – O. Verbicko smūgį iš dešinio krašto.

56 min. pavojingai galva smūgiavo „Riterių“ žaidėjas A. Kaulinis, o 58 min. M. Cholo smūgį blokavo gynėjas.

64 min. netiksliai iš baudos aikštelės vidurio smūgiavo G. Matulevičius.

„Žalgirio“ spaudimas pagaliau davė rezultatą 68 min. Po G. Matulevičiaus perdavimo baudos aikštelėje iš krašto tiksliai smūgiavo M. Cholas.

Baigiantis pagrindiniam laikui šansą turėjo ir svečiai – po kampinio pavojingai galva smūgiavo M. Rutkovskis.

Per pridėtinį laiką galimybe nepasinaudojo K. Lukaševičius, kuris galva iš arti mušė pro šalį, ir varžovų žaidėjas J. Usavičius.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ žais trečiadienį taip pat namuose prieš Alytaus „Dainavą“.

