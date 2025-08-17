Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ svečiuose įveikė „Džiugą“

2025-08-17 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 21:25

25-ajame ture Lietuvos futbolo A lygoje Žemaitijos sostinėje ginklus surėmė „Kauno Žalgiris“ bei Telšių „Džiugas“ – atkaklioje kovoje svečiuose rungtyniavę kauniečiai rezultatu 2:1 (1:0) nugalėjo Andriaus Lipskio auklėtinius.

„Kauno Žalgiris“ | Organizatorių nuotr.

0

Pavojingiausią situaciją per pirmąjį susitikimo pusvalandį sukūrė Denysas Bunčukovas, ukrainietis ilgai nesiskyrė su kamuoliu ir klaidino keletą varžovų, tačiau spirtas kamuolys skriejo šalia stačiakampio. 31-ąją minutę Valentino Vermeulenas savo baudos aikštelėje neleistinai sužaidė ranka, prie 11 metrų atžymos stojęs Amine‘as Benchaibas kamuolį siuntė į priešingą pusę, nei šoko vartininkas.

54-ąją minutę telšiškiai persvarą atstatė, kai V. Vermeulenas atliko perdavimą vartų link, o fantastišką smūgį atlikęs Ronaldas Sobowale nuginklavo Tomą Švedkauską. Vos po poros minučių Bacary Sane paslydo prie savų vartų, varžovo klaida pasinaudojęs Dejanas Georgijevičius situaciją išsprendė nepriekaištingai bei savo ekipą išvedė į priekį.

77-ąją minutę standartinės padėties metu pasižymėti galėjo Lukas Ankudinovas, kurio akrobatinį smūgį sustabdė T. Švedkauskas, kiek vėliau Romualdas Jansonas atlikęs klaidinamuosius judesius smūgiavo vartų link, jam pavyko uždirbti kampinį.

Sužaidus 25-ojo turo rungtynes A lygoje „Kauno Žalgiris“ ir toliau pirmauja su 52 taškais, tuo tarpu, varžovų pranašumą pripažinęs „Džiugas“ savo sąskaitoje turi 34 taškus bei užima 5-ąją turnyro lentelės poziciją.

