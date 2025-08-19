Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Sinsinačio sensacija Atmane'as dėl traumos praleido „US Open“, Tomičius finalą paaukojo dėl kvalifikacijos

2025-08-19 22:19
2025-08-19 22:19

Niujorke (JAV) antradienį tęsiasi prestižinio „US Open“ teniso turnyro kvalifikacija, kurioje sirgaliai taip ir nesulaukė prancūzo Terence‘o Atmane‘o (ATP-69).

Terence'as Atmane'as | Scanpix nuotr.

0

Prancūzas prieš keletą dienų išgarsėjo visame pasaulyje, kai ATP 1000 turnyre Sinsinatyje (JAV) sensacingai pasiekė pusfinalį. T. Atmane‘ą tai gerokai pakėlė į viršų reitinge, tačiau „US Open“ žaidėjų skirstymo dieną prancūzo reitingas dar buvo kur kas prastesnis, todėl jis tiesioginio kelialapio į pagrindinį etapą negavo, vardinio kvietimo taip pat nesulaukė, o žaisti kvalifikacijoje atsisakė dėl pėdos traumos, nors burtuose dalyvavo ir būtų turėjęs žaisti prieš britą Janą Choinskį (ATP-150).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Po magnetinio rezonanso tyrimo man buvo nustatytas dalinis pėdos raiščio plyšimas. Tai reiškia, kad žaisti „US Open“ kvalifikacijoje negalėsiu. Apmaudu, kad viskas taip susiklostė, nes jaučiau, kad dabar esu geros formos ir galiu pasiekti daugiau gerų rezultatų. Visgi, su komanda nusprendėme pasielgti protingai, skirti laiko gydymui ir pasiruošti turnyrams Azijoje“, – teigė T. Atmane‘as.

„US Open“ organizatoriai, norėdami paguosti T. Atmane‘ą, atsiuntė jam „Pokemonų“ dizaino kortelę, kurioje pavaizduotas pats prancūzas. Kaip žinia, T. Atmane‘as yra užkietėjęs „Pokemonų“ kortų kolekcionierius.

Į kvalifikaciją nusprendė atvykti buvusi 17-oji pasaulio raketė australas Bernardas Tomičius (ATP-169). Skandalingasis tenisininkas turėjo žaisti ATP „Challenger“ turnyro Kolumbijoje finalą prieš britą Arthurą Fery (ATP-237). Visgi, finalas dėl lietaus buvo nukeltas į sekmadienį ir B. Tomičius žaisti atsisakė, nes tai būtų pakenkę jo planams skristi į Niujorką. A. Fery finale gavo pergalę be kovos, o australas išskubėjo į JAV, kur kvalifikaciją pradės nuo mačo su amerikiečiu Patricku Kypsonu (ATP-189).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

