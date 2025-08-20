Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Vokietijos rinktinės treneris: „Lietuva visada žaidžia aukštame lygyje“

2025-08-20 15:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 15:31

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Alexas Mumbru vardindamas Europos čempionato stipriausias rinktines paminėjo ir Lietuvą.

Alexas Mumbru | Organizatorių nuotr.

0

„Mes bandysime kovoti dėl medalių, bet didžiausia favoritė yra Serbija. Jie turi daug NBA žaidėjų, tarp jų ir Nikola Jokičių, kuris yra geriausias tiek JAV, tiek Europoje. Komandoje tiek daug kokybės, kad net sudėties formavimas yra sudėtingas procesas. Prancūzija taip pat turi daug galimybių, nepaisant traumų.

Yra rinktinės, kurios visada žaidžia aukštame lygyje – Ispanija ir Lietuva“, – sakė specialistas.

Vokietijos rinktinė kartu su Lietuva rungtyniaus B grupėje Tamperėje, kur jų varžovais bus Suomija, Juodkalnija, Švedija ir Didžioji Britanija.

