Žolinių savaitgalį Kuršių mariose – burlenčių ir irklenčių fiesta

Į maratoną susirinko daugiau kaip 60 sportininkų iš visos Lietuvos. Jie varžėsi skirtingose rungtyse – nuo burlenčių iki irklenčių distancijų. Dalyviai išbandė savo jėgas ne tik greičio, bet ir ištvermės trasose, o Kuršių marių vėjas ir bangos suteikė papildomą iššūkį bei adrenalino.
„Sąlygos buvo vėjuotos, startai vyko visas tris varžybų dienas. Dalyviai naudojo vidutinio vėjo burlenčių įrangą“, – pasakojo vienas iš organizatorių ir teisėjų Robertas Gradauskas.
Sportininkai varžėsi skirtingose disciplinose. Burlenčių maratono disciplinoje laimėjo Mykolas Gradauskas, plaukdamas FIN klasėje, Super Maratono disciplinoje – Matas Šinkūnas, plaukdamas FOIL klasėje. Mėgėjų maratono disciplinoje, kurioje buvo sutrumpinta distancija, laimėjo Ieva Germanavičiūtė. Irklenčių maratono disciplinoje laimėjo Matas Šinkūnas.
Bendruomenės „FIN lovers“ atstovė Rasa Zmitrovičiūtė džiaugėsi: „Šis renginys yra ne tik sporto šventė, bet ir bendruomeniškumo simbolis. Smagu matyti, kad kasmet susirenka vis daugiau dalyvių.“
Maratonas – tai ne tik varžybos, bet ir tradicija, kuri jau du dešimtmečius suburia vandens sporto entuziastus. Organizatoriai tikisi, kad kitais metais šventė pritrauks dar daugiau dalyvių ir žiūrovų.
