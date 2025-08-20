Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Žolinių savaitgalį Kuršių mariose – burlenčių ir irklenčių fiesta

2025-08-20 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 18:35

Praėjusį Žolinių savaitgalį Kuršių mariose įvyko jau 20-asis Kuršių Marių burlenčių ir irklenčių maratonas, skirtas pagerbti Arūno Rinkevičiaus legendinį plaukimą burlente per Baltijos jūrą. Šį jubiliejinį renginį tradiciškai organizavo ekstremalaus sporto federacija.

Jūratės Platužienės nuotr. | Organizatorių nuotr.

Praėjusį Žolinių savaitgalį Kuršių mariose įvyko jau 20-asis Kuršių Marių burlenčių ir irklenčių maratonas, skirtas pagerbti Arūno Rinkevičiaus legendinį plaukimą burlente per Baltijos jūrą. Šį jubiliejinį renginį tradiciškai organizavo ekstremalaus sporto federacija.

0

Į maratoną susirinko daugiau kaip 60 sportininkų iš visos Lietuvos. Jie varžėsi skirtingose rungtyse – nuo burlenčių iki irklenčių distancijų. Dalyviai išbandė savo jėgas ne tik greičio, bet ir ištvermės trasose, o Kuršių marių vėjas ir bangos suteikė papildomą iššūkį bei adrenalino.

„Sąlygos buvo vėjuotos, startai vyko visas tris varžybų dienas. Dalyviai naudojo vidutinio vėjo burlenčių įrangą“, – pasakojo vienas iš organizatorių ir teisėjų Robertas Gradauskas.

Sportininkai varžėsi skirtingose disciplinose. Burlenčių maratono disciplinoje laimėjo Mykolas Gradauskas, plaukdamas FIN klasėje, Super Maratono disciplinoje – Matas Šinkūnas, plaukdamas FOIL klasėje. Mėgėjų maratono disciplinoje, kurioje buvo sutrumpinta distancija, laimėjo Ieva Germanavičiūtė. Irklenčių maratono disciplinoje laimėjo Matas Šinkūnas.

Bendruomenės „FIN lovers“ atstovė Rasa Zmitrovičiūtė džiaugėsi: „Šis renginys yra ne tik sporto šventė, bet ir bendruomeniškumo simbolis. Smagu matyti, kad kasmet susirenka vis daugiau dalyvių.“

Maratonas – tai ne tik varžybos, bet ir tradicija, kuri jau du dešimtmečius suburia vandens sporto entuziastus. Organizatoriai tikisi, kad kitais metais šventė pritrauks dar daugiau dalyvių ir žiūrovų.

