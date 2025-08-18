Lietuva perima garbingą estafetę – kitąmet Europos jūrinio buriavimo čempionatas įvyks Klaipėdoje

„Lietuvoje yra daug stiprių buriuotojų – mes juos stebėjome Kylyje, Taline, kitose ORC čempionatų akvatorijose. Matydami jų aktyvumą ir rezultatus, nusprendėme kitąmet Europos čempionatą leisti organizuoti Klaipėdai“, – teigia ORC viceprezidentas Ecky von der Moselis.
Pasak Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) prezidento Raimundo Daubaro, toks ORC sprendimas – didelis įvertinimas ir didelė atsakomybė.
„Visų pirma, tai yra mūsų jūrinio buriavimo komandų įvertinimas bei jų įdirbio rezultatas. Jau kelerius metus iš eilės 8-10 Lietuvos įgulų konkurencingai varžosi ORC čempionatuose, kasmet turime ne po vieną įgulą stipriausiųjų 10-tuke, 2023 metais iškovojome bronzos medalį bendroje čempionato įskaitoje. Žinoma, drauge šis įvertinimas yra ir didelė atsakomybė – paruošti tokiam renginiui būtiną infrastruktūrą, sportinę ir kranto programą, nenuvilti į mūsų šalį atvyksiančių Europos šalių buriuotojų komandų“, – teigė R. Daubaras.
Pasak pagrindinio Europos čempionato organizatoriaus, LBS viceprezidento strateginiam vystymui Manto Klimantavičaus, didžiausias iššūkis bus būtent infrastruktūros paruošimas.
„Jei Taline ar Kylyje užtenka tik suorganizuoti renginį, mums iš esmės reikia dar parengti ir visą tokiam renginiui reikalingą infrastruktūrą. Tad didžiausias darbas buvo pradėti kalbėtis su pagrindiniais partneriais – su miestu ir uostu, kur čempionatas ir vyks. Iššūkis bus sutalpinti tiek daug ir tokio skirtingo dydžio laivų – jų gali būti ir 70-80. Žiūrėjome, skaičiavome, kur ir kaip tos jachtos galėtų tilpti. Išsiaiškinome, kad tinkamai pasiruošus, atlikus tam tikrus veiksmus, jos telpa“, – dalinasi M. Klimantavičius.
ORC delegacija šią vasarą taip pat lankėsi būsimo čempionato vietoje ir pozityviai vertina miesto galimybes sėkmingam buriuotojiškam renginiui ir čempionato lenktynių akvatoriją.
„Aš Klaipėdoje lankiausi, kai čia vyko Lietuvos ORC čempionatas. Buvo įspūdinga matyti jachtas startuojant kone senamiestyje – visiškoje miesto širdyje. Tokia lokacija leidžia tikėtis didelio žmonių susidomėjimo, ir mes tikimės paskatinti dar daugiau lietuvių įsitraukti į jūrinį buriavimą. Taip pat jūs šalia Klaipėdos turite labai lenktynėms patogią jūrinę akvatoriją – atvirus vandenis, be povandeninių kliūčių ar seklumų“, – įspūdžiais dalinosi E. von der Moselis.
Pasak jo, viena iš svarbių darbų Lietuvai dabar yra aktyviai kviesti užsienio komandas į Klaipėdą, kuri jūrinio sportinio buriavimo žemėlapyje mažiau žinoma nei kiti didesni uostamiesčiai.
„Šiuo metu mes jau esame paleidę čempionato puslapį, ruošiame nuostatus, kurie taip pat netrukus bus paviešinti, šnekamės su rėmėjais. Šių metų pasaulio čempionate Taline vienas iš mūsų tikslų buvo pabendrauti tiek su galimais rėmėjais, tiek su kitų metų potencialiais dalyviais. Visus čempionato dalyvius pakvietėm kitąmet atvykti į Klaipėdą, surengėme jiems šaltibarščių degustaciją parodydami, kad ir Klaipėdoje jie gali tikėtis svetingo priėmimo“, – dalinosi M. Klimantavičius.
Europos ORC čempionatas 2026 metais vyks Klaipėdoje rugpjūčio 7-15 dienomis. Čia susirinkusios jūrinio buriavimo komandos atviroje Baltijos jūroje varžysis navigacinėse ir sportinėse lenktynėse dėl Europos čempionų titulo. Čempionato puslapį galima rasti paspaudus ČIA.
