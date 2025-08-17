Lietuvos buriuotojai finišavo Europos ILCA jachtų klasės čempionate

Europos čempionato savaitė sportininkams padovanojo labai įvairias buriavimo sąlygas – nuo dienų, kai dėl per silpno vėjo lenktynės įvykti negalėjo, iki idealiai buriavimui tinkamų vėjo sąlygų ar net kiek stipresnio vėjo, išjudinančio pakankamai aukštas ir papildomus sportinius iššūkius keliančias jūros bangas.
ILCA 6 moterų grupėje, kuri moterims yra ir olimpinė buriavimo rungtis, Lietuvos olimpietė Viktorija Andrulytė atviroje čempionato įskaitoje (European Trophy, dalyvauja ir ne Europos buriuotojai) užėmė 21 poziciją, o uždaroje Europos čempionato įskaitoje (dalyvauja tik Europos buriuotojai) – 17 poziciją.
Pirmą kartą suaugusiųjų lygoje startavusi jaunosios kartos buriuotoja Ema Kuodytė bendroje įskaitoje užėmė 72 poziciją. Įskaitoje, kurioje varžėsi buriuotojos iki 23 metų (U23 įskaitoje) – 25 poziciją.
Iš viso ILCA 6 moterų grupėje varžėsi 93 buriuotojos iš viso pasaulio. Šioje grupėje per čempionato dienas buvo įvykdyta 11 lenktynių įvairiausiomis oro sąlygomis. 2025 metų Europos čempione tapo Danijos buriuotoja Anna Munch, sidabrą iškovojo lenkė Agata Barwinska, bronzą – belgė Emma Plasschaert.
ILCA 6 vyrų grupėje Lietuvai atstovavo trys jaunosios kartos buriuotojai – Marius Antanavičius, Rokas Germanavičius, Rokas Jasaitis. Ši jachtų klasė vaikinams yra pereinamoji klasė link olimpinės ILCA 7.
Geriausiai iš Lietuvos atstovų vaikinų pasirodė 8 vietą bendroje įskaitoje tarp 43 dalyvių užėmęs Marius Antanavičius. Jaunasis sportininkas dvejose iš 11 lenktynių finišavo geriausiųjų trejetuke, dar dvejose – geriausiųjų penketuke. U21 įskaitoje, kurioje varžėsi buriuotojai iki 21 metų, M. Antanavičius užėmė 7 poziciją.
R. Germanavičius užėmė 19 poziciją bendroje ir 17 poziciją U21 įskaitose. R. Jasaitis užėmė 25 poziciją bendroje ir 21 poziciją U21 įskaitoje.
ILCA 6 vyrų grupėje Europos čempionu tapo kroatas Josipas Tafra, sidabrą iškovojo čekas Jiri Tomešas, bronzą – kroatas Lovre Bakotičius.
ILCA 7 jachtų klasėje Lietuvai atstovavo buriuotojas Radvilas Janulionis. Galutinėje bendroje įskaitoje jis užėmė 100 poziciją tarp 153 dalyvių.
Naujuoju Europos čempionu ILCA 7 klasėje tapo britas Michaelas Beckettas, sidabrą iškovojo olandas Duko Bosas, bronzą – britas Finley Dickinsonas.
Europos čempionatas vyko rugpjūčio 8-16 dienomis Marstrande, Švedijoje. Pilnus čempionato rezultatus galima rasti paspaudus ČIA.
