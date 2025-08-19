Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Juozas Bernotas pelnė bronzą Europos „Raceboard“ čempionate ir triumfavo sunkiasvorių klasėje

2025-08-19 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-19 19:02

Savaitgalį Latvijos sostinėje pasibaigusiame Europos „Raceboard“ klasės burlenčių čempionate puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Juozas Bernotas. Patyręs buriuotojas iškovojo bronzos medalį bendroje įskaitoje ir tapo nugalėtoju sunkiasvorių klasėje.

Juozo Bernoto nuotr. | asmeninio archyvo nuotr.

Per 12 plaukimų J. Bernotas surinko 34 baudos balus (skaičiuojant be dviejų prasčiausių rezultatų). Lietuvis laimėjo antrąjį plaukimą, devintajame finišavo antras, o keturiuose kituose – užėmė trečiąją vietą.

0

Per 12 plaukimų J. Bernotas surinko 34 baudos balus (skaičiuojant be dviejų prasčiausių rezultatų). Lietuvis laimėjo antrąjį plaukimą, devintajame finišavo antras, o keturiuose kituose – užėmė trečiąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos čempiono titulą užtikrintai iškovojo lenkas Maksymilianas Wojcikas, kuris dominavo regatoje ir laimėjo net devynerias lenktynes. Jo sąskaitoje – vos 11 baudos balų. Sidabro medalis atiteko Slovakijos atstovui Patrikui Pollakui, surinkusiam 18 baudos balų.

Tarp kitų Lietuvos atstovų geriausiai pasirodė Vytautas Celiešius – jis užėmė šeštąją vietą bendroje įskaitoje (60 baudos balų) ir buvo penktas lengvasvorių grupėje. Gintautas Bernotas tarp 41 dalyvio liko 22-as.

