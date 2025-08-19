Juozas Bernotas pelnė bronzą Europos „Raceboard“ čempionate ir triumfavo sunkiasvorių klasėje

Per 12 plaukimų J. Bernotas surinko 34 baudos balus (skaičiuojant be dviejų prasčiausių rezultatų). Lietuvis laimėjo antrąjį plaukimą, devintajame finišavo antras, o keturiuose kituose – užėmė trečiąją vietą.
Europos čempiono titulą užtikrintai iškovojo lenkas Maksymilianas Wojcikas, kuris dominavo regatoje ir laimėjo net devynerias lenktynes. Jo sąskaitoje – vos 11 baudos balų. Sidabro medalis atiteko Slovakijos atstovui Patrikui Pollakui, surinkusiam 18 baudos balų.
Tarp kitų Lietuvos atstovų geriausiai pasirodė Vytautas Celiešius – jis užėmė šeštąją vietą bendroje įskaitoje (60 baudos balų) ir buvo penktas lengvasvorių grupėje. Gintautas Bernotas tarp 41 dalyvio liko 22-as.
