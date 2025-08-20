Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Raducanu ir Draperio elgesys po „US Open“ dvejetų mačo sukėlė sirgalių spėliones

2025-08-20 22:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 22:40

Niujorke (JAV) vykstantis naujo formato „US Open“ mišrių dvejetų turnyras anksti baigėsi vienam garsiausių duetų – ispanas Carlosas Alcarazas su brite Emma Raducanu jau pirmame rate 2:4, 2:4 pralaimėjo britui Jackui Draperiui ir amerikietei Jessicai Pegulai.

Mačo akimirka | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) vykstantis naujo formato „US Open“ mišrių dvejetų turnyras anksti baigėsi vienam garsiausių duetų – ispanas Carlosas Alcarazas su brite Emma Raducanu jau pirmame rate 2:4, 2:4 pralaimėjo britui Jackui Draperiui ir amerikietei Jessicai Pegulai.

REKLAMA
0

Po mačo tenisininkai nuėjo prie tinklo pasveikinti vieni kitus. C. Alcarazas apkabino tiek J. Draperį, tiek J. Pegula, E. Raducanu irgi apkabino J. Pegulą, o štai abu britai – E. Raducanu bei J. Draperis – nusprendė neapsikabinti bei apsiribojo tik rankos paspaudimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sirgaliai šį epizodą iš karto pastebėjo ir ėmė juo dalintis. Vien „X“ tinkle tas vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas 5 mln. kartų.

REKLAMA
REKLAMA

Kai kurie fanai spėliojo, kad galbūt E. Raducanu su J. Draperiu anksčiau buvo užmezgę romaną, kuris neva galėjo baigtis išsiskyrimu ir dėl to jie nenorėjo apkabinti vienas kito, kiti teigė, kad J. Draperis viso mačo metu taikėsi į E. Raducanu ir taip neva suerzino tautietę.

REKLAMA

Britų „Daily Express“ teigia, kad E. Raducanu neva jau ironiškai paaiškino savo elgesį: „Carlosas man pasakė, kad jei apkabinsiu Draperį, tada tarp mūsų viskas bus baigta. Carlosas yra labai pavydus“.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emma Raducanu ir Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.
„Eurosport“ ir HBO Max pradeda „US Open“ transliacijas – laukia įspūdingos teniso žvaigždžių dvikovos

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų