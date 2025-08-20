Raducanu ir Draperio elgesys po „US Open“ dvejetų mačo sukėlė sirgalių spėliones

Po mačo tenisininkai nuėjo prie tinklo pasveikinti vieni kitus. C. Alcarazas apkabino tiek J. Draperį, tiek J. Pegula, E. Raducanu irgi apkabino J. Pegulą, o štai abu britai – E. Raducanu bei J. Draperis – nusprendė neapsikabinti bei apsiribojo tik rankos paspaudimu.
Sirgaliai šį epizodą iš karto pastebėjo ir ėmė juo dalintis. Vien „X“ tinkle tas vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas 5 mln. kartų.
Raducanu didn’t want to hug Draper🤣 pic.twitter.com/wvKypE7FZV— K (@bethdutton_k) August 19, 2025
Kai kurie fanai spėliojo, kad galbūt E. Raducanu su J. Draperiu anksčiau buvo užmezgę romaną, kuris neva galėjo baigtis išsiskyrimu ir dėl to jie nenorėjo apkabinti vienas kito, kiti teigė, kad J. Draperis viso mačo metu taikėsi į E. Raducanu ir taip neva suerzino tautietę.
Confirms one thing: they were a thing and she is still hurting.— Dany Saadia 🦍 (@dany) August 20, 2025
Britų „Daily Express“ teigia, kad E. Raducanu neva jau ironiškai paaiškino savo elgesį: „Carlosas man pasakė, kad jei apkabinsiu Draperį, tada tarp mūsų viskas bus baigta. Carlosas yra labai pavydus“.
Raducanu on not hugging Draper after loss in US Open Mixed Doubles:
"Carlos told me if I hug Draper then we're through, he gets really jealous."
"Carlos told me if I hug Draper then we're through, he gets really jealous."

(Via @TMZ_Sports) https://t.co/2tfwzFZAb2 pic.twitter.com/Oh6oDnSLpg— TENNISCentel (@TennisCentel) August 19, 2025
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų (tiek kvalifikacijos, tiek pagrindinio etapo) tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
