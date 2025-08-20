Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Šaričiaus vedama Kroatija įveikė Daniją ir žengė į pasaulio čempionato atranką

2025-08-20 22:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 22:26

Pergalę pasaulio čempionato priešatrankinėse rungtynėse pasiekė Kroatijos rinktinė (4-0).

Dario Šaričius | FIBA nuotr.

Pergalę pasaulio čempionato priešatrankinėse rungtynėse pasiekė Kroatijos rinktinė (4-0).

REKLAMA
0

Ši svečiuose 79:76 (12:21, 24:17, 24:19, 19:19) palaužė Danijos krepšininkus (2-2).

Nugalėtojams 30 taškų surinko Dario Šaričius (6/10 dvit., 2/3 trit., 12/14 baud., 8 atk. kam., 33 n. b.), 19 taškų įmetė Karlo Matkovičius (7 atk. kam.), 12 pasižymėjo Roko Badzimas (1/6 trit., 5 rez. perd.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oponentų gretose išsiskyrė Bakary Dibba su 19 taškų (4/5 dvit., 3/8 trit., 2/4 baud.), 14 surinko Adamas Heede-Andersenas (1/10 dvit., 9/9 baud., 8 rez. perd., 4 per. kam.), 13 pelnė Jermaine‘as Ballisageris Webbas (11 atk. kam.).

Kroatai D grupėje liko pirmi ir kartu su antroje vietoje esančiais danais pateko į pasaulio čempionato atrankos etapą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų