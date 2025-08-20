Šaričiaus vedama Kroatija įveikė Daniją ir žengė į pasaulio čempionato atranką

Ši svečiuose 79:76 (12:21, 24:17, 24:19, 19:19) palaužė Danijos krepšininkus (2-2).
Nugalėtojams 30 taškų surinko Dario Šaričius (6/10 dvit., 2/3 trit., 12/14 baud., 8 atk. kam., 33 n. b.), 19 taškų įmetė Karlo Matkovičius (7 atk. kam.), 12 pasižymėjo Roko Badzimas (1/6 trit., 5 rez. perd.).
Oponentų gretose išsiskyrė Bakary Dibba su 19 taškų (4/5 dvit., 3/8 trit., 2/4 baud.), 14 surinko Adamas Heede-Andersenas (1/10 dvit., 9/9 baud., 8 rez. perd., 4 per. kam.), 13 pelnė Jermaine‘as Ballisageris Webbas (11 atk. kam.).
Kroatai D grupėje liko pirmi ir kartu su antroje vietoje esančiais danais pateko į pasaulio čempionato atrankos etapą.
