TV3 naujienos > Sportas

Graikija su įspūdingu Giannio Antetokounmpo pasirodymu užtikrintai nugalėjo Latviją

2025-08-20 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 22:31

Trečiadienį Atėnuose vykusiame „Akropolio“ turnyre Vasilio Spanoulio treniruojama Graikijos rinktinė su Gianniu Antetokounmpo 104:86 (30:17, 31:28, 21:21, 22:20) nugalėjo Latviją.

Giannis Antetokounmpo | Organizatorių nuotr.

0

Graikijos rinktinės kontroliniame mače pirmą kartą žaidęs G. Antetokounmpo per 15 minučių surinkdamas 25 taškus (9/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 7/9 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 2 pražangas ir net 36 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Graikams 14 taškų pelnė Giannoulis Larentzakis (4/7 tritaškių), 11 – 20-metis Alexandros Samodurovas, 10 pridėjo Tyleris Dorsey. Kostas Sloukas prie 8 taškų dar atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Latvijos rinktinėje išsiskyrė Klaipėdos „Neptūną“ papildęs Rihardas Lomažas – jis pelnė 17 taškų (4/6 tritaškių), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Artūras Kurucas pridėjo 12 taškų (4/5 tritaškių), po 9 surinko Davis Bertanis, Andrejas Gražulis (4 atk. kam.) ir Kristaps Ķilps.

Latvijos rinktinės žvaigždė Kristapas Porzingis per 19 minučių pasižymėjo 7 taškais (0/4 tritaškių), o į aikštę po pertraukos grįžęs Arturas Žagars per 16 minučių pelnė 6 taškus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Nors latviai tritaškius metė itin solidžiai (17/35, 49 proc.), šeimininkai tą darė dar geresniu procentu – 14/26 (54 proc.).

Ketvirtadienį latviai susitiks su Italija, o penktadienį žais Graikija ir Italija.

