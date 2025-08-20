Graikija su įspūdingu Giannio Antetokounmpo pasirodymu užtikrintai nugalėjo Latviją

Graikijos rinktinės kontroliniame mače pirmą kartą žaidęs G. Antetokounmpo per 15 minučių surinkdamas 25 taškus (9/11 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 7/9 baudų metimų), 10 atkovotų, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 2 pražangas ir net 36 naudingumo balus.
Giannis Antetokounmpo in EuroBasket exhibition debut:
25 PTS
10 REB
3 AST
2 BLK
2 STL
9-12 FG
15 MIN (!)pic.twitter.com/KAZwKehgep— Underdog NBA (@UnderdogNBA) August 20, 2025
Graikams 14 taškų pelnė Giannoulis Larentzakis (4/7 tritaškių), 11 – 20-metis Alexandros Samodurovas, 10 pridėjo Tyleris Dorsey. Kostas Sloukas prie 8 taškų dar atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Latvijos rinktinėje išsiskyrė Klaipėdos „Neptūną“ papildęs Rihardas Lomažas – jis pelnė 17 taškų (4/6 tritaškių), atkovojo 5 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Artūras Kurucas pridėjo 12 taškų (4/5 tritaškių), po 9 surinko Davis Bertanis, Andrejas Gražulis (4 atk. kam.) ir Kristaps Ķilps.
Latvijos rinktinės žvaigždė Kristapas Porzingis per 19 minučių pasižymėjo 7 taškais (0/4 tritaškių), o į aikštę po pertraukos grįžęs Arturas Žagars per 16 minučių pelnė 6 taškus ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Nors latviai tritaškius metė itin solidžiai (17/35, 49 proc.), šeimininkai tą darė dar geresniu procentu – 14/26 (54 proc.).
Ketvirtadienį latviai susitiks su Italija, o penktadienį žais Graikija ir Italija.
