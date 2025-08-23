„Žalgiris“ Eurolygos sezoną pasitinka neįšokęs į naujos tendencijos traukinį

Vasarą Eurolygoje įvyko pokytis – prie 18 ekipų prisijungė dar 2 klubai, todėl bendras rungtynių skaičius reguliariajame sezone išaugo nuo 34 iki 38. Jeigu praėjusiame sezone titulą laimėjusi Stambulo „Fenerbahče“ Eurolygos sezone sužaidė 39 mačus, tai kitąmet toks skaičius neįmanomas ir reikės rungtyniauti bent jau 43 susitikimuose, jeigu atkrintamosiose žengiama tiesiausiu keliu.
Jeigu kažkuri komanda ketvirtfinalyje turės žaisti visus 5 susitikimus ir finalo ketverte iškops į finalą, dvikovų skaičius išaugs jau iki 45. Didžiausias įmanomas mačų skaičius yra 47 – tam reikėtų sužaisti dar dvejas įkrintamųjų rungtynes, tada ketvirtfinalis turėtų užsitęsti iki 5-ųjų rungtynių, o finalo ketverte – patekti į finalą, nes dėl trečios vietos dvikovos nebelieka.
Didesnis susitikimų skaičius privertė Eurolygos komandas imtis korekcijų sudėčių komplektavime – daugelis ekipos perėjo prie modelio, kuriame turės 14–15 krepšininkų, galinčių rungtyniauti Eurolygoje. Anksčiau klubai užpildydavo vietas jaunimu, kuris ant parketo praktiškai nepasirodydavo, bet dabar paraiškoje yra tie krepšininkai, kurie toli gražu nebėra jaunuoliai.
Štai Stambulo „Anadolu Efes“ turi 15 žaidėjų ir savo gretas pildys 16-u, kadangi Vincentas Poirier iškrito iš rikiuotės 4 mėnesiams, tad turkai ieško jam pamainos. Visiška beprotybė atrodo Belgrado „Crvena Zvezda“ žaidėjų sąrašas – paraiškoje yra 21 krepšininkas, bet Branko Lazičius paliko ekipą oficialiai, tad lieka 20 žaidėjų. Joelis Bolomboy‘us negalės žaisti iki sausio mėnesio, todėl lieka 19.
Net 10 registruotų žaidėjų yra legionieriai, trys – jaunuoliai, todėl galima skaičiuoti, kad iki J.Bolomboy‘aus sugrįžimo Ioannis Sfairopoulos galės drąsiai remtis 16 žaidėjų paslaugomis.
Kažkas panašaus ir debiutantės Dubajaus „Dubai“ sudėtyje – 15 krepšininkų yra tų, kurie gali tikėtis rungtyniauti Eurolygoje. Jaunuolis Kosta Kondičius ir filipinietis Thirdy Ravena tik krenta iš konteksto. „Dubai“ pasirengusi sėkmingai žaisti tiek Eurolygoje, tiek Adrijos pirmenybėse.
Šarūno Jasikevičiaus treniruojami čempionai dar nebaigė savo darbų – ketina stiprintis dviem pajėgiais žaidėjais iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA), taip „Fenerbahče“, atmetus vietinius žaidėjus, kurie jau praėjusiame sezone negaudavo žaidybinio laiko, dispozicijoje strategas iš Lietuvos turės 15 krepšininkų, galinčių rungtyniauti Eurolygoje.
Dar viena Eurolygos naujokė – Tel Avivo „Hapoel“ – subūrė 18 žaidėjų komandą ir visi jie turi Eurolygos arba Europos taurės patirties. Žvelgiant į būsimą rotaciją, galima joje nematyta 3–4 vietinių žaidėjų, kurie rungtyniaus tik Izraelio lygoje, bet visi 14–15 krepšininkų gali tikėtis pasirodyti ant parketo Eurolygoje.
Pirėjo „Olympiacos“ jau registravo 17 žaidėjų, tik Moustapha Fallas praleis didžiąją sezono dalį. Atmetus jaunuolį Stefanos Spartalį, visi kiti krepšininkai gali dalyvauti rotacijoje Eurolygoje.
Atėnų „Panathinaikos“ turės 14 žaidėjų, kuriuos Erginas Atamanas galėtų naudoti Eurolygos kovose – visi jie turi šio turnyro, Europos taurės arba NBA patirties. Čia su sąlyga, kad Marius Grigonis pasveiks ir grįš ant parketo.
Željko Obradovičius Belgrado „Partizan“ ekipoje pasirinko turėti 17 žaidėjų sudėtį – tik Džordže Sekularačas vargiai pasirodys ant parketo, tuo tarpu visi kiti žaidėjai arba liko komandoje ir gaudavo žaidybinio laiko praėjusiame sezone, arba atvažiavo kaip tie, kurie sustiprins ekipą – Shake‘as Miltonas, Dylanas Osetkowskis ar Jabari Parkeris. Taip pat „Partizan“ dar ieško vieno centro, todėl potenciali rotacija dar labiau gali išsiplėsti.
Į turnyrą grįžtanti Valensijos „Valencia“ jau registravo 16 žaidėjų. Visai neseniai vyr. treneris Pedro Martinezas interviu teigė matantis 14–15 krepšininkų Eurolygos kovose. Pažvelgus į sąrašą, Sergio De Larrea yra 19-metis, kuris tarsi galėtų likti už borto, bet jaunuolis dabar žais Ispanijos rinktinėje Europos čempionate.
Milano „EA7 Emporio Armani“ registravo 16 žaidėjų ir visi jie gali duoti naudos Eurolygoje. Vyr. treneris Ettore Messina buvo pasidžiaugęs, kad turės didelį pasirinkimą krepšininkų, nes laukia intensyvus sezonas ir ekipą pastaraisiais metais kamuoja traumos, tad dabar turės daugiau saugiklių.
Bolonijos „Virtus“ kol kas turi 14 žaidėjų ir dar stiprinsis vienu priekinės linijos krepšininku – centru. Vienintelis Matteo Accorsi yra jaunesnis krepšininkas, kuris vargiai gali tikėtis minučių Eurolygoje.
Matome, kad didesnis rungtynių skaičius Eurolygoje, daugiau dvigubų savaičių ir nemažėjantis krūvis nacionaliniuose čempionatuose klubus privertė turėti 14–15 žaidėjų rotacijas ir už brūkšnio paraiškai liksiantys krepšininkai nebus 17–18 metų jaunuoliai, o jau tie vyrukai, kurie tikrai galėtų patekti į rotaciją.
Štai Kauno „Žalgiris“ registravo 14 žaidėjų, bet Dovydas Buika vargu, ar jau pasirengęs Eurolygoje rungtyniauti ir jam dar reikia apšilti kojas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovose. Taip pat Dovydas Giedraitis negalės žaisti praktiškai visą pirmąjį ratą, todėl Tomas Masiulis neturės kažko palikti už paraiškos borto. Kaip bebūtų, „Žalgiris“ nėra ta komanda, kuri savo rotacijoje turi 14–15 Eurolygoje galinčių rungtyniauti žaidėjų. Traumų atvejais, tai gali būti problemų sukelsiantis dalykas, bet žvelgiant į LKL pajėgumą, trumpas keliones ir sumažėjusį rungtynių skaičių vietinėse pirmenybėse (nuo 36 iki 32), pasirinkimas yra suprantamas. Galbūt „Žalgiris“ pastebės spragą sudėtyje ir papildys savo gretas jau sezono eigoje.
