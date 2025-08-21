Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Coco Gauff prieš pat „US Open“ atsisveikino su vienu iš trenerių

2025-08-21 12:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 12:55

Likus kelioms dienoms iki „Didžiojo kirčio“ serijos „US Open“ teniso turnyro viena iš jo favoričių 21-erių metų Coco Gauff atleido savo trenerių štabo narį Mattą Daly.

Gavinas MacMillanas ir Coco Gauff | Scanpix nuotr.

Likus kelioms dienoms iki „Didžiojo kirčio" serijos „US Open" teniso turnyro viena iš jo favoričių 21-erių metų Coco Gauff atleido savo trenerių štabo narį Mattą Daly.

0

Jį pakeitė Gavinas MacMillanas – biomechanikos specialistas, kuriam priskiriami nuopelnai padėjus Arynai Sabalenkai sutvarkyti padavimą ir pakilti į pirmąją reitingo vietą.

M. Daly trečiadienį patvirtino savo atleidimą.

„Apie Coco galiu pasakyti tik gerus dalykus, buvo malonu su ja dirbti, – sakė M. Daly.

C. Gauff pasamdė M. Daly, kad šis padėtų tobulinti jos padavimą ir smūgį iš dešinės po to, kai atleido buvusį trenerį Bradą Gilbertą po nesėkmės 2024 m. „US Open“ turnyro aštuntfinalyje. M. Daly dirbo su C. Gauff, kai ši šią vasarą laimėjo „French Open“ ir iškovojo antrą „Didžiojo kirčio“ turnyro titulą karjeroje.

Tačiau po šios pergalės C. Gauff sekėsi sunkiai. Po triumfo Paryžiuje ji patyrė netikėtą pralaimėjimą jau pirmajame Vimbldono rate. Vėliau ji neseniai krito „Cincinnati Open“ ketvirtfinalyje.

Iš pradžių buvo pranešta, kad C. Gauff taip pat atleido ir ilgametį trenerį Jeaną-Christophe’ą Faurelį, tačiau ESPN pažymėjo, kad trečiadienį J.-Ch. Faurelis kartu su G. MacMillanu ir C. Gauff buvo korte.

C. Gauff į „US Open“ turnyrą žengia kaip trečioji pasaulio raketė, nusileidžianti tik A. Sabalenkai ir Igai Swiatek, kuri triumfavo „Cincinnati Open“.

„US Open“ vienetų varžybos prasidės sekmadienį.

