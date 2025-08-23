Ispanijos lyderis Jokičių palygino su dviejų žvaigždžių deriniu

„Žaisti už Ispaniją – didžiausia garbė. Profesionaliai žaisti krepšinį buvo mano svajonė nuo pat vaikystės, bet atstovauti savo šaliai – dar daugiau. Galimybė tai daryti Europos čempionate man yra ypatingai svarbi“, – sakė puolėjas.
Ispanijos rinktinė grupės etape žais su Kipru, Graikija, Italija, Gruzija bei Bosnija ir Hercegovina. Kalbėdamas apie graikus, S. Aldama prisiminė akistatą olimpinėse žaidynėse.
„Tai buvo labai intensyvus mačas olimpiadoje. Kai žaidi prieš tą pačią komandą antrą kartą, viskas tampa dar sunkiau – jau yra buvusi įtampa, atsiranda papildoma trintis. Mes nekantraujame šiam iššūkiui“, – teigė ispanas.
Galiausiai jis pasisakė ir apie Nikolą Jokičių: „Jis tikriausiai yra Giannio Antetokounmpo ir Lukos Dončičiaus derinys. Jis visada priima teisingą sprendimą. Jei kamuolys nėra jo rankose, mums tai tik į naudą.“
