  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Ispanijos lyderis Jokičių palygino su dviejų žvaigždžių deriniu

2025-08-23 12:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 12:30

Neabejojama, kad Santi Aldama bus vienas pagrindinių Sergio Scariolo treniruojamos Ispanijos rinktinės žaidėjų. Apie artėjančius iššūkius jis kalbėjo FIBA portalui.

Santi Aldama | FIBA nuotr.

Neabejojama, kad Santi Aldama bus vienas pagrindinių Sergio Scariolo treniruojamos Ispanijos rinktinės žaidėjų. Apie artėjančius iššūkius jis kalbėjo FIBA portalui.

0

„Žaisti už Ispaniją – didžiausia garbė. Profesionaliai žaisti krepšinį buvo mano svajonė nuo pat vaikystės, bet atstovauti savo šaliai – dar daugiau. Galimybė tai daryti Europos čempionate man yra ypatingai svarbi“, – sakė puolėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispanijos rinktinė grupės etape žais su Kipru, Graikija, Italija, Gruzija bei Bosnija ir Hercegovina. Kalbėdamas apie graikus, S. Aldama prisiminė akistatą olimpinėse žaidynėse.

„Tai buvo labai intensyvus mačas olimpiadoje. Kai žaidi prieš tą pačią komandą antrą kartą, viskas tampa dar sunkiau – jau yra buvusi įtampa, atsiranda papildoma trintis. Mes nekantraujame šiam iššūkiui“, – teigė ispanas.

Galiausiai jis pasisakė ir apie Nikolą Jokičių: „Jis tikriausiai yra Giannio Antetokounmpo ir Lukos Dončičiaus derinys. Jis visada priima teisingą sprendimą. Jei kamuolys nėra jo rankose, mums tai tik į naudą.“

